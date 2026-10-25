ITRI планує збудувати на Тайвані завод рідкісноземельних матеріалів — Taipei Times

Тайванський Інститут промислових технологічних досліджень (ITRI) планує збудувати демонстраційний завод із виробництва рідкісноземельних матеріалів. Будівництво підприємства хочуть завершити до кінця 2028 року, а до кінця 2030-го його річний обсяг виробництва має сягнути 500 тонн. Це могло б покрити приблизно половину потреб Тайваню, повідомляє Taipei Times.

Збільшення обсягів виробництва

Президент ITRI Чжан Пей-жень заявив, що після завершення будівництва інститут планує вдосконалити виробничі процеси та поступово вийти на заплановані обсяги. Нині ITRI вже має експериментальну лінію з виробництва рідкісноземельних матеріалів, однак її річний обсяг виробництва становить близько 5 тонн. Запланований завод має збільшити цей показник у 100 разів.

У штаб-квартирі ITRI в повіті Сіньчжу є обладнання для розділення рідкісноземельних елементів і перетворення їх на метали. Частину устаткування для виготовлення високоякісних магнітів розміщено в Південному регіональному кампусі ITRI в Тайнані.

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Фінансування та технології

Підприємство планують розмістити в промисловому парку, щоб згодом передати його приватній компанії. Фінансування проєкту має бути передбачене в бюджеті Національної ради з науки і технологій. Також тривають обговорення комерційної моделі, зокрема можливих державних гарантій цін для інвесторів.

Чжан Пей-жень зазначив, що переробка рідкісноземельних елементів є технічно складною через подібність їхніх властивостей. Розроблення та налаштування процесу розділення може включати сотні або тисячі етапів. Ініціативу розглядають на тлі занепокоєння ланцюгами постачання після експортних обмежень Китаю на рідкісноземельні матеріали.

За даними Reuters, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co вивчає альтернативи рідкісноземельним компонентам для обладнання своїх заводів, аби знизити ризик перебоїв у роботі передових виробництв мікрочипів. Компанія не коментувала цю інформацію.

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