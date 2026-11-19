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SiGMA World 2026 завершилася в Римі. За чотири дні Fiera Roma прийняла 31 тисячу учасників: п’ять конференційних сцен, вісім виставкових павільйонів. Фінтех-підприємець, засновник і CEO SlamBase Юрій Данілов провів у Римі тиждень — без стенду й виступів, лише переговори. Напередодні виставки він розповідав UA.NEWS про ставку на China UnionPay і штучний інтелект у платежах. Тепер — про те, що з цих прогнозів підтвердилося, а що виявилося складнішим.

Юрію, якщо одним реченням: якою була SiGMA цього року?

Найбільш «платіжною» з усіх, які я пам’ятаю. Формально це виставка iGaming, але половина розмов у коридорах була не про ігри, а про гроші. Як їх приймати, як швидко виплачувати, як пройти комплаєнс у новій юрисдикції і не втратити клієнта на сторінці оплати. Окрема сцена Payments була заповнена щодня.



Ви знову поїхали без стенду. Чи не шкодуєте?

Ні, і вдруге зробив би так само. Стенд прив’язує тебе до квадратних метрів: ти чекаєш, поки люди прийдуть. Без стенду ти сам обираєш, з ким говорити. Я заздалегідь розписав зустрічі з банками, EMI, платіжними провайдерами, операторами і технологічними компаніями. Найцінніші розмови відбувалися не в павільйонах, а за кавою чи вечерею, коли люди вже зняли бейджі і можна говорити по суті.

Перед виставкою ви казали, що UnionPay в Європі — не «кнопка для китайських туристів», а канал зростання. Що побачили в Римі?

Теза підтвердилася, і навіть швидше, ніж я очікував. Ще рік тому на питання про UnionPay відповідали: «У нас немає китайських клієнтів». Цього року питали інакше: «Скільки коштує інтеграція і які терміни?». Ринок дозрів.

Цифри це підтверджують. UnionPay приймають у понад 90% країн і регіонів Європи. Локальний випуск карток UnionPay у Європі перевищив мільйон у 13 країнах, серед них Італія та Іспанія. Тобто це вже не лише туристи, а й європейські резиденти з картками UnionPay в гаманці.



Чи були новини саме під час виставки?

Так, і показові. 6 листопада, поки ми були в Римі, UnionPay International підписав меморандум із TenPay Global — платформою транскордонних платежів Tencent. Сигнал простий: азійські гаманці і карткова схема зближуються. Для європейського мерчанта це означає доступ до величезного азійського трафіку через меншу кількість інтеграцій.

Другий приклад — Піренеї. Getnet разом з UnionPay International впроваджує приймання карток UnionPay в Іспанії та Португалії, з пілотами в транспорті й великому рітейлі у 2026 році. Я живу в Португалії і бачу, як це змінює звички туристів і місцевих магазинів.

То UnionPay — загроза для Visa і Mastercard?

Ні, і я б застеріг від такої риторики. Visa і Mastercard нікуди не дінуться, це фундамент. Мова про інше: європейський бізнес вчиться жити в мультисхемному світі. Виграє той, хто має одну інтеграцію на кілька схем, локальні методи оплати і цифрові активи. Він забирає клієнта з іншою платіжною звичкою. Решта платить за це конверсією, навіть якщо не бачить цього у звітах.



Ви говорите про одну інтеграцію на кілька схем. З чим ви самі приходили на ці зустрічі?

З двома продуктами, які ми розвиваємо разом із партнерами. Публічно я говорю про них уперше, тож без зайвих подробиць — дещо має залишитися сюрпризом.

Перший — Tranzify. Це програмне забезпечення, яке дає платіжним провайдерам, банкам і фінтехам одну точку входу в світ платежів: одна інтеграція замість десятків і власний бренд замість чужого. Як саме ми цього досягаємо — наше ноу-хау.

Важливий принцип: Tranzify — це софт, а не платіжна установа. Ми не тримаємо гроші клієнтів, їх рухають ліцензовані партнери. А над наступним кроком команда вже працює — і, повірте, такого на ринку ще немає. Розповімо, коли буде що показати.

Другий — SendsHub, інфраструктура для бізнесу, який працює з цифровими активами. Це рівень, який раніше могли собі дозволити лише найбільші гравці. Платформа пройшла сертифікаційний аудит ISO/IEC 27001, а що буде далі — поки залишу за кадром.

Чому саме ці два продукти разом?

Бо вони закривають дві половини однієї задачі: традиційні платежі і цифрові активи. Клієнту не потрібно будувати дві окремі інфраструктури — він бачить цілісну картину руху коштів. Саме з цим я їхав до Риму. Деякі розмови, що почалися там, виходять далеко за межі однієї виставки. Але про це — згодом.



Друга ваша тема — штучний інтелект. Що змінилося за рік?

Рік тому AI в платежах жив на слайдах. Цього року — у продуктах. Я бачу три зрілі напрями.

Перший — антифрод. Моделі оцінюють ризик транзакції за мілісекунди. Головна метрика вже не «скільки шахраїв відрізали», а «скільки сумлінних клієнтів не втратили». Надто жорсткі правила коштують бізнесу дорожче, ніж самі шахраї.

Другий — розумна маршрутизація. Система сама обирає еквайра, схему і валюту під конкретну транзакцію: де вищий шанс схвалення і нижча вартість. Кілька відсотків до approval rate для великого мерчанта — це мільйони.

Третій — комплаєнс. Автоматичний KYC, моніторинг транзакцій, скринінг санкційних списків. Там, де раніше сиділа ціла команда, тепер працює модель, а люди займаються складними кейсами.

А агентна комерція, про яку зараз всі говорять?

Це найгарячіша тема виставки і, чесно, найсиріша. Йдеться про покупки, які ініціює не людина, а AI-агент від її імені. Питань поки більше, ніж відповідей. Хто автентифікує агента? Хто відповідає, якщо агент купив не те? Як оформлювати чарджбек? Я переконаний: перші, хто дасть на це надійну інфраструктуру, отримають ринок на роки вперед.

Які ризики ви бачите в AI для платежів?

Головний — пояснюваність. Банк чи регулятор має розуміти, чому транзакцію відхилено. «Так вирішила модель» не пройде аудит. Тому AI має бути помічником, а на критичних рішеннях у контурі має залишатися людина. Європейське регулювання AI рухається саме в цьому напрямі, і я вважаю це правильним.



Як змінилася розмова про регулювання загалом?

Регулювання перестало бути страшилкою і стало фільтром. MiCA вже працює, перехідні періоди закінчилися, і ринок цифрових активів став дорослішим. Ліцензія тепер не бонус, а квиток на вхід. Банки і PSP охочіше говорять з тими, у кого прозора структура, членство в саморегулівній організації і зрозумілий AML. Для нас це конкурентна перевага, а не тягар.

Чого бракувало на виставці?

Чесності щодо цифр. Багато стендів обіцяють майже стовідсоткове схвалення транзакцій і підключення «за один день». Мене більше цікавлять ті, хто показує реальні метрики, кейси відмов і пояснює, що робить, коли щось іде не так. З такими партнерами можна будувати довгий бізнес.

Які практичні результати поїздки?

Кілька домовленостей з банками і платіжними провайдерами в Європі вже в роботі. Деталі розкриємо після підписання — не люблю анонсувати те, що ще не закрито. І друге, не менш важливе: я повернувся з чіткою картиною запиту ринку на 2027 рік. Мультисхемна інфраструктура, AI-антифрод, швидкі виплати, прозорий комплаєнс. Саме в цих напрямах ми і будемо рухатися.



Чи повернетеся до Риму?

Так. SiGMA вже оголосила третій римський саміт: у травні 2027 року на Fiera Roma очікують 35 тисяч учасників. Цього разу думаю про формат зі стенду або виступу. Пів року — достатньо, щоб частина сьогоднішніх домовленостей стала кейсами, про які можна розповісти зі сцени.

Наостанок: перед виставкою ви казали, що Лісабон для вас гра вдома, а Рим — на виїзді. Який рахунок?

Перемога на виїзді з мінімальною перевагою. А якщо серйозно, Рим навчив терпіння. Тут усе будували століттями, і з довірою в платежах так само: її не здобудеш за чотири дні виставки. Але за чотири дні можна закласти фундамент. Саме це ми і зробили.

Юрій Данілов — фінтех-підприємець, засновник і CEO SlamBase. Працює на перетині платежів, цифрових активів і міжнародних відносин. Живе між Лісабоном, Дубаєм і Лондоном.

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