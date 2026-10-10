Ізраїльська біохімікиня Ада Йонат померла у 87 років — The Guardian

Ізраїльська кристалографиня та біохімікиня Ада Йонат, яка у 2009 році здобула Нобелівську премію з хімії за дослідження структури рибосом, померла у віці 87 років. Про це повідомляє The Guardian.

Йонат присвятила десятиліття вивченню молекулярної структури рибосом — клітинних структур, що синтезують білки. На початку її досліджень багато науковців вважали спроби визначити структуру рибосоми безперспективними через її малий розмір, неправильну форму та відсутність внутрішньої симетрії.

Дослідження рибосом

Наприкінці 1970-х років Йонат звернула увагу на опис зимової сплячки полярних ведмедів: перед нею їхні рибосоми впорядковано розміщуються в клітинах і залишаються функціональними місяцями. Це підштовхнуло науковицю шукати спосіб кристалізувати рибосоми, щоб вивчати їхню внутрішню будову за допомогою рентгенівських променів та електронної мікроскопії.

Вона працювала з термофільною бактерією Geobacillus stearothermophilus, яка трапляється поблизу термальних джерел і в пустельних пісках. Після понад 25 тисяч спроб у середині 1980-х років Йонат вдалося кристалізувати бактерію. Вона також заморожувала її до −185 °C, стабілізуючи внутрішню структуру та захищаючи від рентгенівського випромінювання.

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Нобелівська премія та антибіотики

У 2001 і 2002 роках команда Йонат після майже двох десятиліть роботи створила тривимірну карту бактеріальної рибосоми. У 2009 році вона розділила Нобелівську премію з хімії з біологом Венкатраманом Рамакрішнаном і біохіміком Томасом Стейцом. Йонат стала четвертою жінкою, відзначеною цією нагородою.

Дослідження рибосом мали значення для розробки антибіотиків: багато таких препаратів зв’язуються з ділянками бактеріальних рибосом і перешкоджають розмноженню бактерій. Йонат пояснила механізм дії більш ніж 20 антибіотиків, а також вивчала можливості подолання антибіотикорезистентності.

Йонат народилася в Єрусалимі в родині єврейських емігрантів із Польщі. Вона навчалася хімії та біохімії в Єврейському університеті Єрусалима, а докторський ступінь здобула у Вейцманівському інституті наук. Від 1970 року вона досліджувала рибосоми у Вейцманівському інституті, де працювала до завершення кар’єри.

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