James Webb відкрив найдальшу відому кільцеву галактику — Live Science

Астрономи за допомогою космічного телескопа James Webb виявили галактику GS18660 із яскравим кільцем новонароджених зір. Її спостерігають такою, якою вона була через 2,1 млрд років після Великого вибуху. Дослідники назвали GS18660 найдальшою кільцевою галактикою з виявлених, повідомляє Live Science.

Ймовірне зіткнення галактик

Науковці припускають, що кільце могло утворитися внаслідок зіткнення двох галактик. За такого сценарію менша галактика проходить крізь центр більшої, створюючи хвилю щільного газу. Газ накопичується вздовж цієї хвилі та формує нові зорі, через що виникає кільцеподібна структура.

На користь цієї версії свідчить мала галактика-супутник, яка віддаляється від GS18660 зі швидкістю близько 425 км/с. Між об'єктами також зафіксували газовий міст зі зміною швидкості газу вздовж нього. За розрахунками команди, можливе зіткнення сталося приблизно за 17–42 млн років до моменту, в якому спостерігають галактику.

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Спалах утворення зір

Дослідники оцінили, що за останні десятки мільйонів років у кільці сформувалося від 10% до 20% його зоряної маси. Це узгоджується з припущенням, що зіткнення та інтенсивне утворення зір були пов'язані з однією подією.

Водночас автори роботи не вважають зіткнення остаточно доведеним поясненням. У GS18660 видно структуру, схожу на зоряну перемичку: такі перемички можуть спрямовувати газ і зорі в кільця на певній відстані від центру галактики. Науковці поки не встановили, чи є ця структура справжньою перемичкою, чи наслідком взаємодії галактик.

Дослідження про GS18660 опублікували 8 вересня в журналі Astronomy & Astrophysics.

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