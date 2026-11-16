JATEC розвиває 3D-друк компонентів для українських безпілотників

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Спільний центр Україна — НАТО JATEC реалізує проєкт із впровадження адитивного виробництва для потреб безпілотних систем України та країн Альянсу.

Технологія 3D-друку дає змогу виготовляти деталі пошарово за цифровими моделями. Це допоможе оперативніше ремонтувати й модернізувати дрони, а також забезпечувати підрозділи необхідними компонентами.

У межах проєкту відбувся семінар за участю представників підрозділів безпілотних систем Сил оборони України, фахівців з адитивного виробництва та представників країн НАТО. Учасники обговорили ремонт техніки, постачання деталей і розвиток тактичної логістики.

Окрему увагу приділяють підготовці спеціалістів та формуванню експертної спільноти, яка допомагатиме впроваджувати нові технології у війську.

Джерело: Міністерство оборони України

У Польщі відбулася перша зустріч в рамках Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC), що є важливим кроком до інтеграції України в структури НАТО. Центр, розташований у Бидгощі, має на меті зміцнити оборонні спроможності України через впровадження натівських стандартів та обмін досвідом.

У вівторок, 5 березня, у польському Бидгощі пройшла перша зустріч проєктної команди із запуску JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) – першої спільної інституції Альянсу та України.

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