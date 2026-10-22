JWST виявив важкі елементи біля чорної діри в центрі Чумацького Шляху — Live Science

Космічний телескоп James Webb виявив концентрацію важких елементів у газі поблизу Стрільця A* — надмасивної чорної діри в центрі Чумацького Шляху. Спостереження також показали, що склад цього газу подібний до складу кількох сусідніх зірок, повідомляє Live Science.

Газ після вибухів наднових

В астрономії металами називають усі елементи, важчі за водень і гелій, зокрема кисень, вуглець, залізо та золото. Вони утворюються внаслідок ядерного синтезу в зорях наприкінці їхнього існування, а потім потрапляють у космос і можуть входити до складу нових поколінь зірок.

Науковці припускають, що виявлений James Webb матеріал, імовірно, був викинутий у район Стрільця A* під час вибухів наднових. Подібність складу газу й сусідніх зірок свідчить, що вони могли сформуватися одночасно.

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Що це означає для дослідження чорної діри

Телескоп зафіксував теплові сигнатури окремих газових хмар біля чорної діри та визначив вміст металів у них. James Webb працює в точці Лагранжа L2, приблизно за 1,5 млн кілометрів від Землі у напрямку, протилежному Сонцю.

Перша авторка дослідження, аспірантка-астрофізикиня Університету Макгілла Ніколь Форд зазначила, що Стрілець A* поглинає менше речовини й повільніше, ніж інші надмасивні чорні діри. За її словами, для пояснення цього необхідно вивчати властивості газу, пилу та зірок, доступних для поглинання чорною дірою.

Наявність металів впливає на швидкість охолодження газу, а отже — на те, наскільки легко він може бути захоплений чорною дірою. Результати опублікували 19 жовтня в журналі The Astronomical Journal як продовження роботи, що вийшла у травні в The Astrophysical Journal.

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