Канада приєднається до мережі суперкомп’ютерів ЄС — Politico Europe

У Брюсселі, Бельгія, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Канада приєднається до європейської мережі суперкомп’ютерів EuroHPC. Це надасть канадській промисловості, стартапам і дослідникам доступ до європейських суперкомп’ютерів, які використовують, зокрема, для навчання моделей штучного інтелекту.

Про рішення Politico Europe повідомило 29 жовтня. Фон дер Ляєн заявила, що поєднання обчислювальних потужностей Європи з передовою канадською індустрією ШІ дасть змогу створювати конкурентні, інноваційні та безпечні системи штучного інтелекту.

Можливості мережі EuroHPC

Європейською мережею управляє спільне підприємство EuroHPC — державно-приватна структура ЄС із бюджетом €8,2 млрд. До мережі входять 14 суперкомп’ютерів, деякі з яких є серед десяти найпотужніших у світі, 19 орієнтованих на ШІ фабрик та 10 квантових комп’ютерів.

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Також EuroHPC має управляти сімома великими центрами обробки даних для ШІ, відомими як AI gigafactories. Їх планують збудувати наступного року, а загальна вартість інвестицій становить €30 млрд.

Співпраця у сфері ШІ

Експерт Фонду Карнегі за міжнародний мир Антон Ляйхт назвав співпрацю у сфері обчислювальних потужностей одним із найбільш очевидних короткострокових напрямів взаємодії держав середньої сили у галузі ШІ. Водночас він зазначив, що така кооперація поки не зменшує залежності від США, які створюють кластери гігаватного масштабу.

Участь Канади в мережі розвиває її попередню часткову залученість до програми досліджень та інновацій Horizon Europe, яка частково фінансує EuroHPC. Станом на час публікації у мережі брали участь 38 країн: 27 держав ЄС і низка країн поза блоком, зокрема Норвегія, Швейцарія, Велика Британія, Ізраїль і Туреччина.

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