Керівник ATI Вільямсон закликав Британію розвивати власний ШІ — The Guardian

Керівник Інституту Алана Тюрінга Джордж Вільямсон заявив, що Велика Британія не повинна залежати від іноземних систем штучного інтелекту, доступ до яких можуть обмежити або припинити. Країні слід розвивати власні технології ШІ, повідомляє The Guardian.

Технологічна стійкість

За словами Вільямсона, пріоритетом роботи Інституту Алана Тюрінга стане національна стійкість на тлі лідерства США та Китаю у сфері ШІ. Він наголосив, що держава не має покладатися лише на системи, які не здатна перевіряти або контролювати та які можуть бути обмежені чи вимкнені.

Вільямсон зазначив, що ця проблема особливо важлива, оскільки ШІ дедалі активніше застосовують в обороні, національній безпеці, критичній інфраструктурі та охороні здоров’я. Він вважає, що політичний і комерційний тиск може обмежити доступ країни до таких технологій у потрібний момент.

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У червні Вашингтон тимчасово заблокував випуск за межами США новітніх моделей Anthropic. Крім того, за даними видання, провідні лабораторії ШІ попросили не надавати свої моделі для тестування британському Інституту безпеки ШІ, доки їх не перевірить американський аналог цієї установи.

Менші моделі та протидія дезінформації

Вільямсон вважає, що Британія навряд чи зможе зрівнятися з найбільшими лабораторіями ШІ за обсягом фінансування. Водночас країна може створювати інтелектуальну власність, що належатиме їй, та менші моделі, доступні стартапам.

Він також назвав ризиком залежність від китайських систем, які, на його думку, можуть не відповідати цінностям країни. Інститут планує працювати над застосуванням ШІ для суспільно корисних завдань — від прогнозування погоди й сільського господарства до виявлення дезінформації. Вільямсон додав, що підтримувані державами кампанії дезінформації є небезпечними для демократії, а кліматичні проблеми слід розглядати як складову національної безпеки нарівні з обороною.

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