Керівник інфраструктури OpenAI Катті залишає посаду й стане радником — CNBC

Керівник інфраструктури OpenAI Сачин Катті повідомив, що залишить свою посаду після приблизно року роботи в компанії. Його останнім робочим днем буде 15 листопада, після чого він продовжить співпрацю з OpenAI як радник.

Як повідомляє CNBC, у дописі в LinkedIn Катті зазначив, що вирішив рухатися далі, аби створити щось нове. Він також написав, що робота над інфраструктурою штучного інтелекту такого масштабу дала йому досвід у сферах чипів, систем, дата-центрів, енергетики, ланцюгів постачання, фінансування та економіки ШІ.

Новий керівник обчислювального напряму

Замість Катті загальну обчислювальну організацію OpenAI очолить Удей Раддараю, який дотепер обіймав посаду технічного директора з обчислень. За словами представника OpenAI, він керуватиме цим напрямом компанії.

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Обчислювальна організація OpenAI розробляє інфраструктурну дорожню карту компанії та має забезпечувати можливість навчання й роботи її моделей. Раддараю приєднався до OpenAI в липні минулого року, згідно з його профілем у LinkedIn. Раніше він очолював інженерію інфраструктури в xAI, яку SpaceX придбала раніше цього року.

Витрати на обчислювальні потужності

OpenAI орієнтується на приблизно 600 млрд доларів сукупних витрат на обчислювальні потужності до 2030 року. Компанія також залучена до багатомільярдних проєктів дата-центрів в Огайо, Техасі та Джорджії.

Відхід Катті став черговою кадровою зміною в керівництві OpenAI цього року. У липні директорка з продуктів і бізнесу Фіджі Сімо повідомила про перехід до ролі радниці, а в серпні компанію залишили давній топменеджер Бред Лайткап і керівниця напряму доходів Деніз Дрессер.

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