У Японії хакерське угруповання заявило, що оприлюднило дані одного клієнта GMO Internet Group після того, як компанія відмовилася вести переговори щодо викупу. Про це після встановленого зловмисниками дедлайну повідомила NHK. Перед дедлайном GMO закликала власників облікових записів зробити резервні копії даних, відключити комп’ютери від інтернету, вимкнути їх і витягти кабелі живлення.

Як повідомляє The Japan Times, нападники вимагали від компанії близько 8 млрд єн, або $51 млн. У GMO заявили, що не платитимуть викуп, оскільки це не гарантує видалення викрадених персональних даних та не виключає їхнього подальшого незаконного використання.

Масштаб інциденту

Минулого тижня GMO повідомила про порушення безпеки, яке потенційно зачепило 26 739 серверів, пов’язаних із торговими рахунками клієнтів понад 70 брокерських компаній, валютних провайдерів та інших бізнесів у Японії й за кордоном.

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Міністерка фінансів Сацукі Катаяма заявила, що були скомпрометовані сервери п’яти сервісів маржинальної торгівлі на валютному ринку, а зловмисник здійснював несанкціоновані операції онлайн. Йдеться про Goldenway Japan, Oanda, Ava Trade Japan, Gaitame Finest і Dukascopy Japan. Ці компанії вже призупинили торгівлю для відповідних власників рахунків.

Компенсації та захист

Повідомлялося і про фінансові втрати користувачів: за первинними даними, деякі з них втратили майже 2 млн єн. GMO пообіцяла компенсувати потерпілим збитки, а також виплатити по 5 тис. єн усім користувачам.

Компанія аналізує комп’ютери частини клієнтів, щоб з’ясувати спосіб проникнення зловмисників у системи та підготувати заходи протидії. До реагування долучилися, зокрема, Trend Micro та інші компанії у сферах кібербезпеки й штучного інтелекту. Прем’єр-міністерка Санае Такаїті доручила уряду підготувати пакет заходів із кібербезпеки до кінця наступного тижня.

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