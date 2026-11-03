Кіберцентр Британії попередив про ШІ-атаки до 2028 — The Independent

Велика Британія, ймовірно, до 2028 року зазнає кібератак із застосуванням штучного інтелекту проти критичної інфраструктури. Про це заявив керівник Національного центру кібербезпеки Великої Британії Річард Горн під час презентації щорічного звіту установи, повідомляє The Independent.

За словами Горна, зловмисники та держави дедалі активніше застосовують ШІ у кіберопераціях. Технологія може сприяти створенню шкідливого програмного забезпечення для атак із програмами-вимагачами, а також давати змогу виявляти й експлуатувати вразливості, які надто довго залишали без належної уваги, у масштабах, що раніше були неможливими.

Ризики для інфраструктури

Горн наголосив, що цифрові технології забезпечують автоматизацію процесів, критично важливих для повсякденного життя. Йдеться, зокрема, про перемикання в електромережі, шлюзи на водних об’єктах, роботу дамб, виробничих ліній, систем опалення та холодильного обладнання.

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Він згадав недавні кібератаки на холодильні системи у французьких супермаркетах як приклад того, наскільки вразливою може бути цивільна інфраструктура. Керівник NCSC також попередив, що керівникам компаній та організацій, які не інвестують у кіберзахист і не оновлюють застарілі технології, доведеться пояснювати можливі перебої в постачанні товарів, енергетиці та роботі бізнесу.

Загрози з боку держав і злочинців

У звіті NCSC китайську кібердіяльність названо найскладнішим і найтривалішим кібербезпековим викликом для Великої Британії. Там також зазначено, що Російська Федерація — держава-агресор — і Китай регулярно використовуватимуть ШІ для досягнення геополітичних цілей. За оцінкою центру, штучний інтелект насамперед підвищуватиме масштаб та ефективність уже відомих методів атак, а не обов’язково допомагатиме знаходити принципово нові вразливості.

NCSC повідомив, що зловмисна кібердіяльність щороку коштує британським організаціям майже 20 млрд доларів. За даними центру, у 2025 році автовиробник Jaguar Land Rover зазнав понад 260 млн доларів прямих збитків після кібератаки, яка також вплинула на постачальників і британську економіку. Серед базових заходів захисту NCSC назвав своєчасне оновлення пристроїв, обмеження адміністративного доступу та резервне копіювання важливих даних.

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