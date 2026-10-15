Кіпр хоче стати центром ШІ у Східному Середземномор’ї до 2032 року — Cyprus Mail

Уряд Кіпру прагне до 2032 року перетворити країну на провідний і надійний центр штучного інтелекту у Східному Середземномор’ї. Про це на саміті Digital Agenda Cyprus у Нікосії заявив заступник міністра досліджень, інновацій і цифрової політики Нікодемос Даміану, повідомляє Cyprus Mail.

За його словами, нова стратегія Кіпру зосереджена на практичному застосуванні штучного інтелекту там, де технологія може дати найбільшу користь країні. Влада також хоче зробити Кіпр надійною європейською юрисдикцією для послуг із використанням ШІ та мостом між Європейським Союзом і сусідніми регіонами.

П’ять пріоритетних секторів

Уряд планує зосередити зусилля на державному секторі та п’яти галузях, де Кіпр має сформовану економічну й інституційну присутність: фінансових послугах, охороні здоров’я, туризмі, юридичних послугах і судноплавстві.

Стратегія передбачає створення умов, за яких системи штучного інтелекту можна буде розробляти та перевіряти за правилами, узгодженими з нормами ЄС, а надалі масштабувати для європейського та регіонального ринків. Це має дати компаніям базу для обслуговування клієнтів у Європі та навколишньому регіоні.

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Освіта, дані та інфраструктура

Основою реалізації плану уряд називає освіту й розвиток людського капіталу, а також підприємництво та інновації. Національна стратегія, що пройшла громадське обговорення раніше цього року, охоплює відповідальне використання ШІ, модернізацію держсектору, розвиток навичок, даних та інфраструктури, а також співпрацю держави, бізнесу й наукових установ.

У попередніх матеріалах про саміт також ішлося про 16 флагманських програм у сфері ШІ, запланованих до 2032 року. Для їхнього втілення країні потрібні надійні дані, обчислювальні потужності та захищені системи для застосування технології у державних послугах. Окремим завданням є підтримка малого бізнесу в адаптації до нових інструментів.

За словами Даміану, завдання уряду полягає в тому, щоб застосування ШІ підвищувало продуктивність, зміцнювало стійкість економіки та державних інституцій і поліпшувало послуги для громадян.

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