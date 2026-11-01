Китай назвав схему висадки на Місяць із двома запусками — The Express Tribune

Китай у Пекіні представив схему пілотованої висадки на Місяць, що передбачає окремі запуски місячного посадкового модуля «Ланьюе» та пілотованого корабля «Менчжоу». Після стикування апаратів на місячній орбіті астронавти мають перейти до посадкового модуля для спуску на поверхню супутника Землі.

Про архітектуру програми на 7-му Симпозіумі з пілотованої космонавтики в Пекіні розповів заступник головного конструктора китайської пілотованої космічної програми та головний конструктор місячної програми Ван Сян. За The Express Tribune, цей підхід у Китаї назвали схемою «два запуски та зустріч на місячній орбіті».

Два апарати для місії

Дві ракети мають окремо вивести «Ланьюе» та «Менчжоу» на траєкторію польоту від Землі до Місяця. Далі апарати повинні здійснити зближення та стикування на місячній орбіті. Після переходу з «Менчжоу» до «Ланьюе» екіпаж спуститься на поверхню Місяця для проведення наукових робіт.

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За словами Ван Сяна, така схема відповідає наявним технічним можливостям та інфраструктурі Китаю. Окреме розроблення корабля і посадкового модуля також може сприяти стандартизації виробництва та створенню довгострокової лінійки космічних апаратів.

Розроблення та випробування

Розроблення ракети-носія «Чанчжен-10», корабля «Менчжоу» і посадкового модуля «Ланьюе», за словами конструктора, просувається успішно. Серед уже проведених випробувань — тести аварійного припинення польоту «Менчжоу» на нульовій висоті та за максимального динамічного тиску, випробування посадки й зльоту «Ланьюе», а також низьковисотний демонстраційно-валідаційний тест ракети «Чанчжен-10».

Ван Сян повідомив, що програма має спільні системні плани, технічні стандарти й вимоги до якості, а під час проєктування особливу увагу приділяють перевірці взаємодії між підсистемами. Він також зазначив, що до пілотованої висадки застосують напрацювання китайської безпілотної місячної програми «Чан'е».

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