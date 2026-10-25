Китай планує переважно сформувати блокчейн-мережу до 2030 року — The Express Tribune

Китай планує до 2030 року переважно завершити формування національної блокчейн-мережі та прискорити розгортання інтелектуального інтернету. Це передбачає план цифрового розвитку країни на наступні п’ять років, повідомляє The Express Tribune.

Мережа та 6G

Документ видала Центральна комісія з питань кіберпростору Китаю. Він також передбачає комерційний запуск мобільного зв’язку шостого покоління, або 6G, у належний час.

До 2030 року країна прагне досягти суттєвого прогресу в інформатизації, щоб цифрові технології відігравали більшу роль у модернізації Китаю. План також передбачає подальше впорядковане відкриття телекомунікаційного та інтернет-секторів.

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Цифрові показники

Згідно з документом, рівень проникнення інтернету в Китаї має зрости з 80,1% у 2025 році до 85% у 2030-му. Кількість базових станцій 5G на 10 тисяч жителів планують збільшити з 34 до 50.

У плані закладено посилення фундаментальних досліджень у галузях обчислювальної математики, комунікаційних мереж і науки про дані. Також очікуються прориви у ключових технологіях, зокрема глибша інтеграція штучного інтелекту з операційними системами та інструментами розробки програмного забезпечення.

Освіта та захист даних

Китай має намір поширювати освіту зі штучного інтелекту на всіх рівнях навчання, підвищувати ШІ-грамотність суспільства та прискорити розвиток професійної освіти для підготовки цифрових фахівців. Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю прогнозує, що до 2030 року дохід інформаційно-комунікаційної галузі країни становитиме 4,1 трлн юанів, або близько 615 млрд доларів. Документ також наголошує на необхідності посилити безпеку даних і захист персональної інформації.

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