Китай почав будувати плавучий науковий острів — South China Morning Post

У Китаї офіційно розпочали етап інженерного будівництва великої плавучої наукової платформи, яку називають мобільним штучним островом. Як повідомляє South China Morning Post, напівзанурювана двокорпусна споруда має стати першим у світі мобільним самодостатнім штучним островом. Її планують повністю завершити та передати замовнику до червня 2030 року.

За даними місцевих медіа, 18 жовтня Шанхайський університет Цзяо Тун, головний розробник об’єкта, уклав контракт вартістю понад 2,7 млрд юанів, або близько 405 млн доларів США, із суднобудівним підприємством, що входить до China State Shipbuilding Corporation.

Платформа для досліджень у відкритому морі

Офіційна назва проєкту — Всепогодний плавучий дослідницький комплекс для глибоководних робіт. Його внесли до переліку великих наукових інфраструктурних проєктів 14-го п’ятирічного плану Китаю. За даними Шанхайського університету Цзяо Тун, розробка концепції тривала близько десяти років.

Довжина споруди становитиме 138 метрів, ширина — 85 метрів, а головна палуба буде розташована на висоті 45 метрів над водою. Максимальна водотоннажність платформи оцінюється приблизно у 74 тисячі тонн, що наближає її за масштабом до великого авіаносця. Для порівняння, водотоннажність китайського авіаносця «Фуцзянь» перевищує 80 тисяч тонн.

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Стійкість до хвиль і тайфунів

Платформа зможе рухатися зі швидкістю до 11 вузлів, або приблизно 20 км/год, і підтримувати роботу понад 200 дослідників. Її двокорпусна конструкція розрахована на експлуатацію за стану моря 7, коли висота хвиль становить від шести до дев’яти метрів, а також на виживання під час тайфунів інтенсивністю до 17 за розширеною шкалою Бофорта.

На борту передбачено шість лабораторій для досліджень важкого морського обладнання і систем, метеорологічних спостережень за морськими стихіями та тривалого моніторингу морських екосистем. Головний науковець проєкту Чжоу Мен раніше заявляв, що комплекс використовуватимуть для випробувань високотехнологічного обладнання, виявлення тайфунів на близькій відстані та морських наукових спостережень. За його словами, об’єкт також планують відкрити для спільного використання міжнародними науковими установами й підприємствами.

Інженери проєкту також запропонували конструкцію, стійку до ядерного вибуху, хоча сам об’єкт офіційно позиціонують як цивільну дослідницьку платформу.

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