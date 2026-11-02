Китайські вчені описали інерційні димоходи в океані — South China Morning Post

Китайські науковці дослідили, як енергія вітру з поверхні океану може передаватися на тисячі метрів углиб води й досягати морського дна. У районі продовження течії Куросіо на схід від Японії вони зафіксували концентровані потоки цієї енергії, які назвали «інерційними димоходами», повідомляє South China Morning Post.

Дослідження виконали фахівці Інституту океанології Китайської академії наук. Результати опублікували у жовтні в рецензованому журналі Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers. Автори проаналізували дворічні дані 46 донних станцій, розміщених на площі 600 на 600 кілометрів у районі продовження Куросіо.

Дані американської системи спостережень

Прилади встановили на морському дні у 2004–2006 роках у межах Kuroshio Extension System Study, профінансованого Національним науковим фондом США. Система реєструвала час проходження акустичного сигналу від дна до поверхні й назад, тиск біля дна та придонні течії.

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Дослідники зосередилися на майже інерційних внутрішніх хвилях — великих коливаннях водних мас, які виникають, коли вітер рухає верхні шари океану, а обертання Землі впливає на цей рух. Такі хвилі здатні переносити енергію крізь стратифіковану товщу води, де теплі поверхневі й холодні глибинні шари зазвичай обмежують водообмін.

Роль океанічних вихорів

За висновками команди, під час проходження хвиль через антициклонічні вихори їхня енергія спрямовується донизу та концентрується у вигляді воронки. Саме цей процес науковці назвали утворенням інерційного димоходу.

Автори оцінили, що 68% енергії майже інерційних хвиль поблизу дна надходить із верхніх шарів океану, а ще 32% створюють локальні придонні течії. На їхню думку, тривалі спостереження за температурою, солоністю та швидкістю звуку у воді можуть бути корисними для прогнозування морського середовища, глибоководної інженерії, а також оцінювання умов для підводного виявлення і зв'язку.

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