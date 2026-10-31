У Китаї докторант юридичної школи Сичуаньського університету Лінь Цзяньсін у фінансованому державою дослідженні попередив, що використання штучного інтелекту (ШІ) в системах соціального рейтингу може перетворити їх на інструмент масштабного стеження. Про це повідомляє South China Morning Post.

Ризики алгоритмічного оцінювання

Статтю Ліня опублікували минулого місяця в Journal of Sichuan Normal University. Дослідження фінансували в межах проєкту з емпіричного вивчення моделей соціального управління та інституційних інновацій у провінції Сичуань.

За визначенням дослідника, соціальний рейтинг передбачає, що адміністративні органи за допомогою аналізу великих даних і прогнозних алгоритмів переводять онлайн- та офлайн-діяльність людей у кількісні показники. Це має допомагати прогнозувати потенційні дії та ризики людини, а також ухвалювати важливі рішення щодо неї.

Лінь зазначив, що алгоритмічне управління, засноване на оцінюванні ризиків, може спричинити непрозорість, масштабне стеження та дискримінацію. Він також наголосив, що надійність алгоритмів залежить від якості зібраних даних і проєктування моделі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вплив на послуги

За словами автора, високий або низький рейтинг може не виглядати як пряме обмеження прав та обов'язків, однак фактично впливати на ставлення до людини у сферах охорони здоров'я, фінансового кредитування та державних послуг. За відсутності суворих правил роботи з даними й механізмів нагляду використання цифрових слідів громадян для створення точних профілів може змістити систему від управління ризиками до поведінкового стеження.

Система соціального рейтингу, яку розглядав дослідник, належить до ширшої системи соціального кредиту КНР. У статті згадано чотири типи таких систем, зокрема чорні списки за серйозні правопорушення, фінансову кредитну звітність і муніципальні системи, що збирають поведінкові дані та поєднують заохочення із санкціями.

Китайська влада водночас розширює використання ШІ у соціальному управлінні. Державна рада КНР торік оприлюднила план безпечного та впорядкованого впровадження технології в державному секторі. У провінції Аньхой, зокрема, створили платформу динамічного моніторингу соціальної допомоги, яка формує базу даних про населення з низькими доходами та передбачає обмін даними між державними відомствами.

Читай нас у