Команда школярів з Кано перемогла в конкурсі з ШІ-платформою — Premium Times Nigeria

Команда учнів Sunflower School у штаті Кано, Нігерія, перемогла на Національному конкурсі «Компанія року 2026», який проводить Junior Achievement Nigeria. Команда Agrolens Technologies представила безкоштовну мобільну платформу AgroLens AI для допомоги фермерам в ухваленні сільськогосподарських рішень, повідомляє Premium Times Nigeria.

Платформа для фермерів

До команди увійшли Фаділла Абдулсалам, Рукайя Джалло, Хайфа Мухтар і Мар’ям Буту. Їхня розробка використовує штучний інтелект для виявлення хвороб і шкідників сільськогосподарських культур та надає рекомендації щодо лікування. Також платформа містить поточні ринкові ціни, дає змогу зв’язуватися з покупцями й отримувати інформацію про аграрне фінансування.

AgroLens AI підтримує англійську, хауса, йоруба, ігбо та нігерійську піджин-англійську. Голосові функції мають полегшити доступ до аграрної інформації фермерам з обмеженими навичками читання або тим, кому зручніше говорити, аніж вводити текст.

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Нагорода та наступний етап

Команда отримала 250 доларів США та поїздку до Кейптауна в ПАР із покриттям витрат. Там вона представлятиме Нігерію на африканському конкурсі «Компанія року».

Підсумки національного змагання оголосили 21 жовтня в Лагосі під час заходу, присвяченого молодіжному підприємництву. Друге місце посіла New Era Company зі школи Community Secondary School в Асокоро, Абуджа, а третє — Nexora International School Lagos. Agrolens Technologies також здобула відзнаку за інноваційність продукту та операційну досконалість.

Конкурс є частиною освітньої програми SET4LYF від Junior Achievement Nigeria, яка має на меті надати дівчатам практичні навички для подальшої освіти, підприємництва та працевлаштування. За словами представника програми в штаті Кано Едвіна Ідоко, цей успіх став третім поспіль для штату на національному конкурсі.

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