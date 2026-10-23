Команда з ОАЕ здобула нагороду за ШІ для роботизованих операцій — The National

Команда Університету штучного інтелекту імені Мохаммеда бін Заєда (MBZUAI) в Абу-Дабі здобула нагороду Robotic Urology Breakthrough Innovation Challenge на конференції з роботизованої урологічної хірургії Erus 26 у Падуї, Італія. Відзнаку присудили за розробку Janus AI — системи, що має допомагати хірургам під час роботизованих операцій, повідомляє The National.

Пошук схожих етапів операції

Janus AI аналізує відео, записане під час роботизованого хірургічного втручання, і добирає 30-секундний фрагмент попередньої операції, який відповідає поточному етапу процедури. Систему порівнюють із пошуковиком для відеозаписів роботизованих операцій: вона має надавати лікарям доступ до релевантних прикладів безпосередньо під час втручання.

Розробка може показувати хірургу три відео з попередніх операцій на аналогічному етапі. Це дає змогу порівняти різні підходи інших лікарів і зорієнтуватися в подальших кроках. Професор робототехніки MBZUAI Чезаре Стефаніні, який курував розробку технології, зазначив, що такі відеофрагменти можуть слугувати орієнтиром для лікарів, коли колеги не можуть надати консультацію особисто.

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База даних і подальша розробка

Назву Janus AI система отримала на честь давньоримського бога Януса, якого зображали з двома обличчями — одне дивилося в минуле, інше в майбутнє. Такий принцип відображає призначення технології: використовувати досвід попередніх операцій для ухвалення рішень під час поточного втручання.

Наразі відеобібліотека охоплює роботизовані урологічні процедури, зокрема нефректомії — операції з видалення нирки. Проєкт розробляли спільно з хірургами Університету Іллінойсу в Чикаго; також до нього долучився Туринський університет. Значну частину роботи над системою протягом приблизно п’яти місяців виконав постдокторант MBZUAI Едоардо Фаццарі.

Janus AI ще не готова до застосування під час реальних операцій. Перед клінічним використанням технологія потребує подальшого вдосконалення та регуляторного схвалення. Розробники планують розширювати бібліотеку на інші, передусім роботизовані, хірургічні процедури, а після завершення розробки — знайти комерційного партнера для виходу системи на ринок.

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