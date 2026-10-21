Провідний демократ Комітету з розвідки Палати представників США Джим Гаймс на заході Brookings у Вашингтоні заявив, що обмеження доступу Китаю до передових чипів є ключовим інструментом Вашингтона в конкуренції за лідерство у сфері штучного інтелекту. Як повідомляє South China Morning Post, він не вважає, що США зможуть зберігати перевагу над китайськими передовими ШІ-моделями безстроково, але наголосив на потребі підтримувати її якомога довше.

«Єдиний справжній важіль, який ми маємо, — це, звісно, уповільнення поширення передових чипів до Китаю», — сказав Гаймс. Конгресмен входить до так званої «Банди вісьмох» — двопартійної групи лідерів Конгресу, яких інформують про засекречені питання національної безпеки.

Чиповий і енергетичний бар'єри

Під час дискусії «ШІ у виборчому бюлетені: центри обробки даних і проміжні вибори 2026 року» учасники обговорили, як дефіцит чипів може впливати на технологічне суперництво США та Китаю. Науковий співробітник Brookings Кайл Чан назвав головним питанням те, чи зможе Китай виробляти достатньо чипів для внутрішнього попиту на ШІ та водночас конкурувати на закордонних ринках.

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За його словами, у найближчій перспективі Китай обмежений власними виробничими можливостями у сфері чипів, тому не конкурує зі США у будівництві ШІ-центрів обробки даних за кордоном. Водночас у середньо- та довгостроковій перспективі китайські компанії готуються ширше пропонувати за межами країни хмарні та ШІ-послуги.

Можлива експансія китайських компаній

Якщо виробництво чипів у Китаї зросте, місцеві компанії можуть пропонувати за кордоном комплексні рішення з моделями, обладнанням і, можливо, енергетичними ресурсами, вважає Чан. Він порівняв такий підхід із ініціативою «Один пояс, один шлях», але у сфері штучного інтелекту.

Чан також зазначив, що Сполучені Штати та Китай мають різні вузькі місця для розвитку ШІ-інфраструктури: США стикаються з проблемою підключення центрів обробки даних до електромережі та забезпечення їх електроенергією, тоді як Китай відчуває нестачу обчислювальних потужностей і чипів. Гаймс окремо згадав твердження про те, що іноземні противники можуть поширювати провокаційні матеріали щодо дата-центрів у США, однак визнав, що не знає, чи це відповідає дійсності.

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