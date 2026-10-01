Конгресмен Торрес запропонував законопроєкт про власність на відеоігри — Ars Technica

У США конгресмен від штату Нью-Йорк Річі Торрес запропонував законопроєкт Power to Players Act, який має закріпити за покупцями відеоігор право власності на придбані ігри, а не лише відкличну ліцензію на користування. Як повідомляє Ars Technica, ініціатива також спрямована на те, щоб гравці могли отримувати доступ до ігор через роки після їхнього випуску.

Приклад NBA 2K25

У повідомленні про законопроєкт як приклад наведено NBA 2K25. Гра вийшла 6 вересня 2025 року, але має стати непридатною для гри 31 грудня через вимкнення серверів. Ініціатива доручає Федеральній торговій комісії США вживати заходів, щоб у майбутньому запобігати подібним випадкам.

Торрес заявив, що споживачі мають мати право володіти, грати та передавати придбані ігри. На його думку, продукт, доступ до якого може зникнути після рішення компанії вимкнути сервіс, є орендою, замаскованою під продаж. В інтерв’ю Kotaku він назвав запропоновану зміну поверненням до історичної норми, посилаючись на спосіб, у який більшість гравців користувалися іграми у 1990-х роках.

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Технічні та законодавчі перешкоди

Ініціатива з’явилася на тлі дискусій про збереження відеоігор і перехід ринку на цифрові продажі. За даними Sony з її останнього фінансового звіту, цифрові завантаження становили 82% продажів повних ігор для PlayStation 4 та PlayStation 5 за відповідний фінансовий рік. Водночас фізичний диск не завжди гарантує довгостроковий доступ: деякі ігри потребують роботи онлайн-серверів, а ліцензійні угоди часто визначають придбання як ліцензію, яку можуть відкликати.

За описом у пресрелізі, законопроєкт не зобов’язує розробників безстроково підтримувати сервери онлайн-ігор, але передбачає офлайн-режими для ігор, які зазвичай працюють лише через мережу. Для окремих проєктів це може вимагати істотної зміни технічної архітектури. Повний текст документа ще не оприлюднили, тому його практичну дієвість і можливість виконання наразі оцінити неможливо. Законопроєкт також має пройти законодавчу процедуру, а більшість запропонованих ініціатив не доходять до голосування.

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