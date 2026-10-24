Конструктори J-20 запропонували радар у крилі літака — South China Morning Post

Китайські інженери, пов’язані з розробкою винищувача-невидимки J-20, запропонували інтегрувати великі радарні антени в крила літаків. Концепція передбачає використання маневрів та скоординованої роботи кількох безпілотників, щоб розширювати зону радіолокаційного спостереження, повідомляє South China Morning Post.

Антена всередині крила

Опис проєкту опублікували 10 жовтня в рецензованому китайському журналі Measurement & Control Technology. Авторами дослідження є Жень Юньсун та його колеги з AVIC Chengdu Aircraft Design and Research Institute — установи, яка розробила J-20. Китайське міністерство оборони також називало цей інститут конструктором двомісної модифікації J-20S, розрахованої на взаємодію з безпілотними апаратами.

Зазвичай головний радар винищувача розміщують у носовій частині за радіопрозорим обтічником. Літаки далекого радіолокаційного виявлення, своєю чергою, використовують великі антени у помітних надфюзеляжних конструкціях. Автори роботи пропонують розташувати антенну решітку, компоненти керування та супутні системи всередині крила. Випромінювальна поверхня має бути спрямована вниз, а захисне покриття — повторювати зовнішній контур літака.

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Маневри та групи дронів

Щоб спрямовувати промінь радара в різні сектори, інженери пропонують змінювати положення літака в польоті. Зокрема, у режимі бокового польоту безпілотник може виконувати крен більш ніж на 45 градусів, нахиляючи антену з нижнього положення вбік. На думку дослідників, це дасть змогу динамічно керувати радіолокаційним променем і розширювати зону раннього попередження.

Концепція розрахована на розподілені операції, за яких не один великий літак, а кілька менших і дешевших безпілотників спільно виконують завдання зі спостереження. У дослідженні названо чотири режими роботи, зокрема всеспрямоване й багатоспрямоване виявлення та скоординовані дії кількох бортів. Такі дії можуть забезпечувати широке покриття, зосереджуватися на окремих цілях або спільно протидіяти електронним завадам.

Автори вважають, що скоординоване виявлення кількома літаками є ключовою технологією для підходу «малі платформи, великі можливості». Водночас у роботі не підтверджується, що запропоновану систему вже розробляють для J-20, J-36, J-50 або іншого конкретного літака.

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