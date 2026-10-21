Корпус морської піхоти США відкрив Maven для всіх підрозділів — Defense News

Корпус морської піхоти США оголосив про нову ліцензійну угоду, яка дає всім командуванням та організаціям служби, зокрема резерву, доступ до системи Maven Smart System (MSS) через будь-які відповідні мережі. Раніше право користуватися системою мали лише окремі підрозділи та організації, а доступ був можливий тільки через секретну мережу SIPRNet.

Платформа для роботи з даними

Як повідомляє Defense News, Maven — це програмна платформа зі штучним інтелектом, яка належить уряду США та розроблена компанією Palantir. Вона збирає й аналізує дані з розвідувальних повідомлень, відео з безпілотників, супутникових знімків, карт та інших джерел для ухвалення рішень командирами й аналітиками в реальному часі.

У Корпусі морської піхоти заявили, що ліцензія для всієї служби дозволяє призначеним і прикомандированим військовослужбовцям визначених командувань на будь-якому рівні отримувати облікові записи MSS у доменах, до яких вони мають дозволений доступ.

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Зростання кількості користувачів

Напередодні навчального саміту з Maven у серпні Корпус морської піхоти повідомляв про зростання попиту на платформу: за місяць до цього нею скористалися близько 5 500 морських піхотинців. Також служба замінила ручну процедуру подання ситуаційних звітів застосунком Maven.

Посадовці Міністерства оборони США заявили, що Maven використовували для ідентифікації та ударів по понад 2 000 окремих цілей в Ірані протягом перших 96 годин операції Epic Fury. За їхніми словами, система щодня обробляє близько 6 млн сторінок тексту для розвідувальних та оперативних процесів.

Командуванням рекомендували призначити відповідальних за впровадження MSS. Навчальні матеріали доступні на захищеному сайті Intelink, а додаткові вказівки, зокрема план впровадження MSS, мають опублікувати окремо.

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