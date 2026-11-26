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Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) 25 листопада 2026 року надала компанії SpaceX Ілона Маска дозвіл на розгортання до одного мільйона супутників, які виконуватимуть функції орбітальних дата-центрів. Проєкт під назвою Starmind має забезпечити зростаючий попит на обчислювальні потужності для штучного інтелекту.

SpaceX не єдина компанія, яка планує перенести сервери за межі Землі. Власні проєкти розробляють Blue Origin Джеффа Безоса, Google та стартап Starcloud.

Прихильники цієї концепції обіцяють майже безперервний доступ до сонячної енергії та скорочення витрат на електроенергію. Однак розміщення серверів у космосі створює нові проблеми — від складності ремонту обладнання до ризику зіткнень із космічним сміттям.

UA.News розібралося, як працюватимуть космічні дата-центри, наскільки економічно виправданим є їхнє розміщення на орбіті та чим це може загрожувати супутниковій інфраструктурі.

Що відомо про космічні дата-центри SpaceX та її конкурентів

SpaceX подала заявку на створення мережі орбітальних дата-центрів ще 30 січня 2026 року. Загалом компанія отримала дозвіл на розгортання до одного мільйона обчислювальних супутників, які планують розміщувати на висоті від 500 до 1002 км, а для передачі інформації між ними використовуватимуть лазерний зв'язок.

Ілон Маск розраховує розпочати запуски вже у третьому кварталі 2027 року. Відповідно до умов дозволу FCC, до листопада 2035 року SpaceX має вивести на орбіту щонайменше 100 тисяч супутників, до листопада 2038 року — 500 тисяч, а до листопада 2040 року — завершити розгортання всього угруповання.

Паралельно з Маском власну обчислювальну інфраструктуру в космосі планує створити Джефф Безос. У березні 2026 року його компанія Blue Origin подала заявку до FCC на розгортання до 51 600 супутників у межах проєкту Sunrise.

Для Безоса це можливість не лише вийти на ринок обчислювальних потужностей, але й забезпечити стабільний попит на запуски власної важкої ракети New Glenn.

Google також розвиває проєкт Suncatcher, який передбачає створення мережі супутників із власними процесорами TPU для штучного інтелекту. Стартап Starcloud, своєю чергою, робить ставку на високопродуктивні графічні процесори Nvidia та великі сонячні панелі.

Навіщо переносити дата-центри із Землі в космос

Головною причиною появи таких проєктів став стрімкий розвиток штучного інтелекту. Технологічним компаніям доводиться конкурувати вже не лише за процесори, але й за електроенергію, земельні ділянки та доступ до води для охолодження серверів.

За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства (IEA), світове споживання електроенергії дата-центрами до 2030 року може зрости до 950 ТВт·год — майже вдвічі порівняно з 2025 роком.

Генеральний директор Starcloud Філіп Джонстон в інтерв'ю McKinsey пояснив, що саме енергетична інфраструктура стає головною перешкодою для розвитку галузі.

На правильно підібраній орбіті сонячні панелі можуть отримувати світло майже безперервно. Компаніям також не доведеться купувати земельні ділянки для серверних комплексів, будувати для них наземні електростанції та підключатися до перевантажених електромереж.

Однак безкоштовна сонячна енергія не означає безкоштовних обчислень. Панелі, процесори, системи охолодження та зв'язку необхідно виготовити, доставити на орбіту й підтримувати у працездатному стані.

Як працюватимуть космічні дата-центри

Замість одного величезного серверного комплексу SpaceX планує створити розподілену мережу супутників, кожен із яких виконуватиме функції окремого обчислювального модуля.

Апарати оснащуватимуться процесорами, накопичувачами, сонячними панелями, радіаторами, двигунами для коригування орбіти та обладнанням для лазерного зв'язку.

Перші експерименти з такими технологіями вже відбуваються. У жовтні 2026 року Google запустила експериментальний супутник у межах проєкту Suncatcher за допомогою ракети SpaceX. Згодом компанія повідомила про отримання першої відповіді штучного інтелекту, згенерованої безпосередньо на орбітальному процесорі TPU.

Найперспективнішими для таких дата-центрів можуть стати завдання, які не потребують постійної передачі великих обсягів інформації між Землею та орбітою. Наприклад, генерація відповідей нейромережами або обробка супутникових знімків.

Водночас навчання великих мовних моделей потребує надзвичайно швидкого обміну інформацією між тисячами процесорів. Забезпечити таку взаємодію між окремими космічними апаратами складніше, ніж між серверами в одному приміщенні.

Чому охолоджувати сервери в космосі складніше, ніж на Землі

Попри низьку температуру космічного простору, охолодження обладнання на орбіті є складним інженерним завданням. У космосі практично відсутнє повітря, тому звичайні системи охолодження не можуть передавати тепло навколишньому середовищу так, як це відбувається на Землі. Фактично космічний вакуум працює за принципом теплоізоляції термоса.

Для відведення тепла орбітальним дата-центрам знадобляться великі радіатори, які випромінюватимуть накопичену теплову енергію.

У квітні 2026 року Рахункова палата США (GAO) оприлюднила дослідження, у якому визначила відведення тепла одним із головних технологічних бар'єрів для розвитку космічних дата-центрів.

За оцінками авторів дослідження, забезпечення енергетичних потреб великих обчислювальних комплексів вимагатиме створення сонячних панелей, більших за ті, які людство раніше запускало та збирало в космосі.

Таким чином, економія на водопостачанні та наземних системах охолодження може нівелюватися витратами на виробництво й доставку в космос величезних радіаторів.

Наскільки економічно вигідні космічні дата-центри

Ілон Маск переконаний, що космічні дата-центри вже найближчими роками зможуть випередити наземні за економічною ефективністю. Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у січні 2026 року підприємець заявив, що розміщення обчислювальних потужностей на орбіті дозволить подолати енергетичні обмеження, з якими стикається індустрія штучного інтелекту.

«Найдешевшим місцем для розміщення штучного інтелекту стане космос. Це станеться протягом двох, щонайбільше трьох років», — заявив Маск.

У лютому 2026 року в інтерв'ю Дваркешу Пателю бізнесмен детальніше пояснив свою позицію. На його думку, перевага космічних дата-центрів полягає не лише у доступності сонячної енергії, але й у можливості значно швидше нарощувати обчислювальні потужності без необхідності розбудови наземної енергетичної інфраструктури.

Маск розраховує, що здешевлення космічних запусків завдяки багаторазовому використанню Starship дозволить SpaceX масово доставляти обчислювальне обладнання на орбіту. За оптимістичним сценарієм підприємця, у майбутньому компанія зможе щороку виводити в космос дата-центри із сукупною потужністю близько 200 ГВт.

Однак генеральний директор Starcloud Філіп Джонстон вважає, що орбітальні дата-центри зможуть конкурувати з наземними, якщо вартість доставки вантажів у космос знизиться приблизно до $500 за кілограм.

«Сьогодні космічні дата-центри загалом дорожчі, переважно через вартість запусків. Довгострокова економіка значною мірою залежить від того, як змінюватимуться ці витрати», — пояснив Джонстон.

Він оцінює потенційні інфраструктурні витрати космічних дата-центрів у менш ніж $5 млн на мегават потужності проти $12–15 млн для наземних комплексів у США.

Дослідники Google у своїй науковій роботі щодо орбітальних дата-центрів орієнтуються на ще нижчу вартість запусків — близько $200 за кілограм. За такого сценарію амортизовані витрати на доставку обладнання на орбіту можуть наблизитися до витрат на електроенергію еквівалентного наземного комплексу.

Проте значно скептичніше перспективи галузі оцінює провідний аналітик ABI Research Ендрю Кавальєр. У своєму дослідженні для IEEE Spectrum він розглянув економіку космічних дата-центрів навіть за надзвичайно оптимістичної вартості запусків у $44 за кілограм.

За його оцінками, додаткові витрати на захист обладнання від радіації, охолодження та забезпечення надійності систем можуть зробити космічні обчислення значно дорожчими за наземні навіть за такого сценарію.

Поки жодна компанія не продемонструвала економічної ефективності орбітальних дата-центрів у промислових масштабах.

Хто ремонтуватиме космічні дата-центри

Однією з головних переваг наземних дата-центрів є можливість їхнього постійного технічного обслуговування. У разі несправності процесора, накопичувача або блока живлення інженери можуть замінити окремий компонент.

У космосі навіть незначна фізична несправність може призвести до втрати цілого обчислювального супутника. Професор електротехніки та комп'ютерної інженерії Університету Карнегі-Меллона Брендон Люсія, який спеціалізується на розробці обчислювальних систем для супутників, у коментарі NPR скептично оцінив перспективи швидкого здешевлення космічних дата-центрів.

За оцінкою науковця, вартість та складність операцій з обслуговування обладнання в космосі можуть зрости у 10, а в окремих випадках — навіть у 100 разів порівняно з наземною інфраструктурою. Відповідно, економічні переваги розміщення серверів на орбіті мають бути надзвичайно вагомими, щоб компенсувати ці витрати.

Люсія також назвав надмірно оптимістичним прогноз Ілона Маска, згідно з яким розгортання інфраструктури штучного інтелекту в космосі може стати дешевшим, ніж на Землі, вже протягом двох-трьох років.

Водночас генеральний директор Starcloud Філіп Джонстон визнає, що перші покоління космічних дата-центрів, найімовірніше, взагалі не передбачатимуть фізичного ремонту обладнання на орбіті. Супутники повинні будуть автономно працювати протягом приблизно п'яти років.

Частину несправностей можна буде усувати дистанційно. Однак фізично пошкоджений процесор чи пробитий радіатор таким способом відремонтувати неможливо.

Додатковою проблемою є швидке старіння обладнання. Nvidia, AMD та Google регулярно представляють нові покоління процесорів. На Землі модернізація потребує заміни серверів, тоді як у космосі вона може вимагати запуску абсолютно нових супутників.

Що станеться, якщо космічний дата-центр вибухне або зіткнеться з космічним сміттям

Руйнування наземного дата-центру переважно створює проблеми для його власника та клієнтів. Аналогічна аварія в космосі може становити небезпеку для супутників інших компаній і цілих держав.

За даними NASA, середня відносна швидкість зіткнення космічного сміття з іншими об'єктами на орбіті становить близько 36 тисяч км/год. За таких умов навіть невеликий уламок може серйозно пошкодити обладнання.

У лютому 2009 року американський супутник Iridium 33 зіткнувся з непрацюючим російським апаратом «Космос-2251». Згідно з базою даних Європейського космічного агентства, у результаті зіткнення утворилося понад дві тисячі зареєстрованих уламків. Якщо уламки одного супутника пошкодять інші апарати, які створять нові фрагменти, може розпочатися каскад зіткнень. Це явище відоме як синдром Кесслера.

У своєму звіті за 2026 рік Європейське космічне агентство (ESA) попередило, що кількість космічного сміття може продовжувати зростати навіть за умови повного припинення нових запусків.

За оцінками агентства, нові зіткнення та руйнування космічних апаратів утворюють уламки швидше, ніж вони природним шляхом сходять з орбіти та потрапляють в атмосферу Землі.

Руйнування одного дата-центру не обов'язково спричинить масштабну катастрофу. Однак розміщення сотень тисяч додаткових супутників суттєво збільшує потенційні ризики.

Як космічні дата-центри можуть вплинути на Starlink, GPS та астрономію

Навколоземна орбіта вже використовується для забезпечення інтернет-зв'язку, метеорологічних спостережень, військової розвідки та наукових досліджень. Збільшення кількості супутників вимагатиме частішого коригування їхніх орбіт, витрачання ресурсів рухових установок та координації між операторами.

Пошкодження комунікаційних супутників потенційно може спричинити перебої з інтернетом. Водночас супутники GPS розташовані на висоті приблизно 20 200 км, тому аварія дата-центру на низькій навколоземній орбіті не означатиме автоматичного припинення роботи глобальної навігації.

Проти масштабного розгортання орбітальних дата-центрів виступають і астрономи. Великі сонячні панелі відбиватимуть світло, створюючи перешкоди для наземних телескопів, а системи охолодження генеруватимуть інфрачервоне випромінювання.

Американське астрономічне товариство (AAS) 25 листопада оприлюднило заяву щодо рішення FCC дозволити розгортання супутників SpaceX.

«Ми вважаємо критично важливим, щоб FCC враховувала захист оптичної та інфрачервоної астрономії під час розгляду заявок супутникових операторів», — наголосили в організації.

Науковці побоюються, що масштабне розгортання космічних дата-центрів може поставити під загрозу багаторічні державні інвестиції в астрономічні дослідження.

Таким чином, потенційну економічну вигоду можуть отримати приватні корпорації, тоді як частина негативних наслідків ляже на держави, наукові установи та інших учасників космічного ринку.

Що робитимуть із космічними дата-центрами після завершення їхньої роботи

Супутники мають обмежений термін експлуатації. З часом деградують сонячні панелі, виходить з ладу електроніка, вичерпуються ресурси двигунів та застарівають процесори.

Якщо припустити, що середній термін експлуатації обчислювального супутника становитиме п'ять років, то для підтримання мільйонного угруповання SpaceX доведеться замінювати близько 200 тисяч апаратів щороку.

Сьогодні багато супутників після завершення експлуатації спрямовують в атмосферу Землі, де вони згорають. Однак масова утилізація великих обчислювальних апаратів може створити додаткове навантаження на атмосферу.

У своєму звіті про стан космічного середовища ESA зазначає, що збільшення кількості запусків, супутників та їхніх повернень в атмосферу поступово підвищує ризики навіть для людей на поверхні Землі через можливість падіння фрагментів космічних апаратів.

Окремим питанням залишаються юридична відповідальність за аварії, страхування обладнання та компенсації власникам інших супутників у разі їхнього пошкодження. Усі ці фактори також впливатимуть на кінцеву собівартість космічних обчислень.

Чи зможуть космічні дата-центри замінити наземні

Найбільш реалістичним сценарієм у найближчі роки залишається співіснування наземної та космічної обчислювальної інфраструктури. Орбітальні дата-центри можуть виявитися особливо корисними для обробки інформації, яка безпосередньо генерується в космосі. Водночас для більшості традиційних хмарних сервісів та навчання нейромереж наземні комплекси поки зберігають суттєві переваги.

Навіть компанія Google наразі позиціонує Project Suncatcher як довгостроковий дослідницький проєкт, а не готову альтернативу наземним дата-центрам.

Крім того, технологічні компанії продовжують розробляти енергоефективніші процесори, вдосконалювати системи охолодження та інвестувати в атомну енергетику. Тому космічним дата-центрам доведеться конкурувати не із сьогоднішньою наземною інфраструктурою, а з тією, яка існуватиме через десять чи п'ятнадцять років.

Головне питання полягає вже не в тому, чи здатне людство запустити сервери в космос, а в тому, чи зможе воно зробити космічні обчислення дешевшими, надійнішими та безпечнішими за наземні.

Адже якщо економія на електроенергії вимагатиме постійних ракетних запусків, заміни цілих супутників та боротьби з космічним сміттям, перенесення дата-центрів за межі Землі може не вирішити існуючі проблеми технологічної галузі, а лише створити нові — вже у планетарному масштабі.

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