Космічні сили США найближчим часом планують оприлюднити два запити інформації до промисловості щодо технологій для операцій у просторі між Землею та Місяцем. Вони шукають комерційно доступні рішення, які можна буде розгорнути до четвертого кварталу 2029 фінансового року, повідомляє Breaking Defense.

Про ці плани на конференції Space Industry Days у Лос-Анджелесі заявив генерал-майор Стівен Перді, відповідальний у Космічних силах за закупівлі передових програм. За його словами, Пентагон почав розглядати простір між Землею та Місяцем як пріоритетну сферу військових операцій. Нову терміновість Перді пояснив активністю Китаю в цьому напрямі.

Готові системи замість розробок

Перший запит стосуватиметься технологій для базових завдань у просторі між Землею та Місяцем. Зокрема, Космічні сили цікавлять засоби контролю космічної обстановки, а також системи позиціонування, навігації та синхронізації часу. Перді наголосив, що служба не прагне фінансувати масштабні дослідження та розробки, а шукає вже наявне або майже готове комерційне обладнання, програмне забезпечення й наземні системи.

Другий запит, який очікується одночасно з першим або невдовзі після нього, буде присвячений програмам штучного інтелекту для автономних операцій космічних апаратів. За словами Перді, у просторі між Землею та Місяцем апарати мають самостійно виявляти несправності, обробляти дані датчиків і коригувати свої завдання залежно від умов.

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Координація з NASA

У травні було створено Координаційний офіс навколомісячного простору. Він має надавати фінансування та підтримку ширшим зусиллям Космічних сил, тоді як профільні підрозділи служби визначатимуть потреби й закуповуватимуть необхідні можливості. Офіс також готує дорожню карту, що охоплює місячний час, контроль космічної обстановки та зв'язок.

Космічні сили співпрацюють із NASA, щоб узгоджувати інфраструктурні плани, а не створювати окремі системи. Перді також повідомив про перелік невідфінансованих потреб для операцій у цьому просторі, однак не уточнив ані загальної необхідної суми, ані конкретних пунктів списку.

Серед чинників, що посилили увагу США до цього напряму, у матеріалі згадується китайський проєкт із запуском 30 малих супутників на високоеліптичну орбіту поблизу однієї з точок Лагранжа системи Земля—Місяць і на кругову місячну орбіту. Китай представляв його на пов'язаних з ООН зустрічах як науковий експеримент, тоді як опитані Breaking Defense експерти вважають, що проєкт має підтримувати спостереження у просторі між Землею та Місяцем.

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