Космічні сили США прогнозують входження Swift в атмосферу в п’ятницю — CBC World

Космічні сили США прогнозують, що орбітальна обсерваторія NASA Swift увійде в атмосферу Землі орієнтовно в п’ятницю. Телескоп поступово втрачає висоту після невдалої спроби його врятувати.

За даними CBC World, більша частина 1,5-тонного телескопа має згоріти в атмосфері. Водночас окремі деталі з вольфраму, щільнішого за свинець, і частини дзеркал можуть пережити повторний вхід. За словами головного науковця місії Бреда Ценко, уламки найімовірніше впадуть в океан, однак до зони можливого входження належать частини Африки, Австралії, Індії, Південно-Східної Азії, Центральної та Південної Америки.

Невдала рятувальна місія

За останні кілька років інтенсивна сонячна активність прискорила зниження Swift. NASA залучило компанію Katalyst Space для термінової рятувальної місії, але її триплечий робот Link після запуску в липні зіткнувся з проблемами та не зміг наблизитися до телескопа ближче ніж на 12–15 кілометрів. У вересні Link упав на Землю.

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22 роки спостережень

Swift запустили 20 листопада 2004 року для пошуку гамма-сплесків і наднових. Після припинення рятувальної місії обсерваторія відновила спостереження, однак наприкінці жовтня її системи вимкнули, оскільки апарат опустився надто низько для стабільної роботи.

За 22 роки на орбіті телескоп зафіксував понад 2 тисячі гамма-сплесків і 1 400 вибухів зірок, а також спостерігав комети, астероїди та чорні діри, що руйнують зорі. Swift міг швидко повертатися у бік нових високоенергетичних космічних явищ. NASA вважало його своєрідним першим реагувальником для телескопів Hubble, Webb та інших обсерваторій, які могли реагувати на його сповіщення і проводити глибші дослідження.

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