Космічні стартапи залучили рекордні $20,8 млрд за квартал — The Express Tribune

Космічні стартапи у третьому кварталі залучили рекордні 20,8 млрд доларів інвестицій. Це майже втричі більше за 7,4 млрд доларів, вкладених у другому кварталі, і більш ніж удвічі перевищує попередній максимум, повідомляє The Express Tribune з посиланням на звіт інвестиційної компанії Seraphim.

Інфраструктура залучила найбільше коштів

Без урахування фінансування Blue Origin на 10 млрд доларів обсяг інвестицій однаково становив рекордні 10,8 млрд доларів. Упродовж кварталу уклали 216 угод — проти 140 у попередньому кварталі.

Найбільше фінансування отримали компанії, що працюють у сфері запусків і ширшого доступу до космосу: 16,4 млрд доларів за 120 угодами. Компанії супутникового зв’язку, спостереження за Землею та інших космічних сервісів залучили ще 4 млрд доларів.

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Комерційний і державний попит

Віцепрезидент Seraphim Space Лукас Бішоп заявив, що інвестори реагують на ознаки комерційного та інституційного попиту, а не лише на залишковий інтерес до первинних публічних розміщень акцій. За його словами, оборонний і державний попит дедалі більше підтримують інвестиції у запуски, виробництво та орбітальну інфраструктуру, оскільки уряди надають пріоритет розвитку власних космічних можливостей.

Серед найбільших раундів фінансування у кварталі — 1,37 млрд доларів для Hadrian, 1 млрд доларів для Stoke Space та 500 млн доларів для K2 Space. Північна Америка забезпечила близько 70% світового обсягу фінансування від початку року, тоді як у Китаї квартальний показник сягнув 3,3 млрд доларів за 49 угодами. Seraphim очікує, що після виняткового третього кварталу темпи залучення коштів сповільняться, але залишатимуться вищими за історичні норми.

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