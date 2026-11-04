Кожен п’ятий українець у 2026 році отримував новини за допомогою штучного інтелекту

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Близько 22% українців використовували ШІ для отримання новин у 2026 році. Такий самий показник мають телебачення та онлайн-медіа. Водночас головним джерелом інформації залишаються соціальні мережі.

За даними дослідження ГО «Інтерньюз-Україна», 87% опитаних отримують новини через соцмережі. Найпопулярнішим залишається Telegram — 82%, далі йдуть YouTube (55%) та Facebook (40%).

Телебачення та онлайн-медіа використовують по 22% респондентів, радіо — 9%, друковані видання — лише 3%.

Серед джерел новин найчастіше називали Telegram-канал «Труха» (19%), телеканал «1+1» (9%), Сергія Стерненка (7%) та «Суспільне» (6%).

Дослідження також показало, що українці більше цінують оперативність новин (39%) і зручність формату (36%), ніж достовірність інформації (24%). Щодня 58% опитаних читають короткі текстові новини, 44% переглядають короткі відео.

Окремо дослідники з’ясували, що 69% українців виступають проти обмеження доступу до соціальних мереж. Водночас лише 10% учасників опитування змогли правильно визначити достовірність усіх трьох новин у спеціальному тесті.

Опитування проводили в липні-серпні 2026 року серед 2520 жителів українських міст із населенням понад 50 тисяч осіб.

Джерело: Forbes

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Близько половини учасників опитування, проведеного на замовлення Politico, виступили за уповільнення розвитку штучного інтелекту, щоб зменшити можливі ризики. Опитування охопило шість західних країн — Велику Британію, Німеччину, Іспанію, Канаду, США та Францію.

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