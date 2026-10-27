Квінсленд пропонує 3 роки ув’язнення за сексуальні дипфейки — ABC News Australia

У штаті Квінсленд в Австралії уряд вніс до парламенту законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за створення без згоди людини сексуально відвертих дипфейкових зображень або аудіозаписів. Максимальне покарання для повнолітніх порушників пропонують встановити на рівні трьох років ув’язнення, для неповнолітніх — до 18 місяців.

Закриття правової прогалини

Як повідомляє ABC News Australia, чинне законодавство Квінсленду забороняє поширення зображень, однак не встановлює окремої відповідальності за створення дипфейків. Генеральна прокурорка штату Деб Фреклінгтон заявила, що нові норми мають усунути цю правову прогалину.

Дипфейками називають фото, відео або аудіозаписи реальних людей, змінені за допомогою програмного забезпечення зі штучним інтелектом для створення неправдивого зображення чи запису. Створення таких матеріалів без згоди людини є формою зловживання зображеннями.

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Зміни для зображень і аудіо

Законопроєкт також запроваджує нове визначення інтимного аудіоматеріалу та оновлює визначення інтимного зображення, включивши до нього «несправжні» зображення. За словами Фреклінгтон, це має не дозволити порушникам уникати відповідальності, посилаючись на неможливість зображеної ситуації, використання емодзі для приховування частини зображення або цифрового фільтра.

Генеральна прокурорка заявила, що проблема особливо непокоїть школи Квінсленду, де такий контент може використовуватися для кібербулінгу. Вона також згадала справу 56-річного Антоніо Ротондо, якого визнали винним у понад десятку обвинувачень після створення та поширення сексуалізованих дипфейків нинішніх і колишніх учнів та працівників середньої школи Брісбена. За словами Фреклінгтон, раніше його могли притягнути до відповідальності за поширення матеріалів, але не за їхнє створення.

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