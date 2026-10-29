Lao Gan Ma заперечила масові звільнення через ШІ — Channel NewsAsia

Китайський виробник гострої олії Lao Gan Ma заперечив повідомлення про масові звільнення на підприємстві після запровадження системи перевірки перцю на основі штучного інтелекту. Суперечка виникла після слів віцепрезидента компанії та директора з якості Лі Сіня на провінційній урядовій конференції наприкінці вересня, повідомляє Channel NewsAsia.

Заяви про скорочення штату

За даними державних медіа, Лі Сінь заявив, що ШІ допоміг істотно знизити частку дефектної продукції, а виручка Lao Gan Ma у 2025 році сягнула рекордних 5,4 млрд юанів, або близько 810 млн доларів США. Він також нібито сказав, що після запуску системи торік чисельність працівників на одній виробничій лінії скоротилася з понад 600 до 48 осіб.

Ці повідомлення викликали критику в китайських соцмережах. Частина користувачів звинуватила компанію в тому, що вона ставить прибуток та ефективність вище за добробут працівників. Один із хештегів на платформі Sina Weibo набрав понад 120 млн переглядів станом на середу, а деякі користувачі закликали бойкотувати продукцію Lao Gan Ma.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція компанії

У понеділок, 26 жовтня, представник Lao Gan Ma у коментарі китайським медіа назвав твердження про масові звільнення неправдивими. Він підтвердив, що компанія використовує технологію ШІ для інспекції продукції, однак заявив, що на цій виробничій лінії від початку ніколи не працювало стільки людей.

Дискусія відбувається на тлі занепокоєння в Китаї щодо впливу штучного інтелекту на зайнятість, особливо в трудомістких галузях. Пекін заявляв про намір захищати робочі місця та стимулювати наймання, паралельно прискорюючи впровадження ШІ.

Читай нас у