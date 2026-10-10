Ledger попросила CryptoBillis призупинити продажі гаманців — The Verge

Компанія Ledger попросила реселера CryptoBillis призупинити продажі та відвантаження її криптогаманців, поки розслідує повідомлення про втрату коштів користувачами у Південно-Східній Азії. Як повідомляє The Verge, підозри стосуються можливого втручання в пристрої, придбані через цього продавця.

Підозра на прихований модуль

На опублікованих у X і Threads фото та відео нібито видно невелику друковану плату, розміщену під екраном криптогаманця. За версією повідомлень, такий модуль міг перехоплювати дані, що відображалися на дисплеї, зокрема початкову seed-фразу під час налаштування пристрою.

Також стверджується, що вбудована SIM-карта могла передавати ці дані зловмисникам, після чого ті могли виводити криптовалюту з гаманців користувачів. Ledger перевіряє ці повідомлення.

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Збитки оцінюють у понад 86 млн доларів

За наявними повідомленнями, з сотень криптогаманців могли викрасти активи на суму понад 86 млн доларів. Водночас немає ознак компрометації систем Ledger або того, що проблема зачепила пристрої, придбані безпосередньо у компанії.

Інцидент розглядають як імовірну атаку на ланцюг постачання, що переважно стосується покупців у Південно-Східній Азії та реселера CryptoBillis. Ledger оприлюднила рекомендації для перевірки пристроїв на можливе втручання.

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