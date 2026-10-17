Лісові ґрунти Німеччини щороку поглинали на 3% більше метану — ScienceDaily

Лісові ґрунти на південному заході Німеччини протягом періодів до 24 років демонстрували середнє щорічне зростання обсягів поглинання метану з атмосфери приблизно на 3%. Такий результат отримали науковці Геттінгенського університету та Інституту лісових досліджень Баден-Вюртембергу, які проаналізували дані з 13 лісових ділянок, повідомляє ScienceDaily.

Вимірювання тривало до 24 років

Дослідники використали багаторічні спостереження в межах програми моніторингу Інституту лісових досліджень Баден-Вюртембергу. Раз на два тижні вони відбирали через встановлені під землею тонкі трубки зразки повітря, щоб визначати склад газів на різній глибині ґрунту та відстежувати зміни концентрації метану.

Результати також перевірили іншим методом — за допомогою герметичних камер на поверхні ґрунту. Зміна концентрації газів усередині камер дала змогу встановити, чи поглинає ґрунт метан та в якому обсязі.

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Вплив температури та опадів

На різних ділянках поглинання метану відрізнялося, однак загальна тенденція вказала на вищу ефективність лісових ґрунтів у періоди з меншою кількістю опадів і вищими температурами. Коли ґрунт перенасичений вологою, вода заповнює пори між його частинками та ускладнює рух газів. У сухішому ґрунті більше пор заповнені повітрям, тож атмосферний метан може проникати глибше.

У ґрунті метан розкладають мікроорганізми, використовуючи його як джерело енергії. За даними дослідників, підвищення температури може дещо прискорювати цю мікробну активність. Поєднання тепліших умов і меншої кількості опадів пов'язали зі збільшенням поглинання метану на досліджених ділянках.

Регіональні відмінності

Робота, опублікована в журналі Agricultural and Forest Meteorology, пропонує іншу картину порівняно з низкою метааналізів, які вказували на загальне зниження здатності лісових ґрунтів поглинати метан. Автори зазначають, що наслідки кліматичних змін для цього процесу можуть суттєво відрізнятися залежно від місцевих температур, режиму опадів і властивостей ґрунту.

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