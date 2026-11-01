Напередодні проміжних виборів у США дослідники застерігають, що чатботи зі штучним інтелектом можуть надавати виборцям хибну інформацію про кандидатів і процедури голосування. Як повідомляє The Japan Times, 3 листопада відбудуться перші федеральні вибори у США, під час яких мільйони людей активно використовують інструменти ШІ для пошуку політичної інформації.

Помилки щодо кандидатів і голосування

Стартап Forum AI, який оцінює моделі ШІ, проаналізував вісім чатботів і встановив, що майже 40% їхніх відповідей на запити про вибори містили щонайменше одну фактичну помилку. За даними дослідників, моделі частіше неправильно відповідали на запитання про організацію голосування, ніж на запити про кандидатів.

Зокрема, у відповіді на запит про те, чому виборці мають підтримати конгресмена від Північної Кароліни Дона Девіса, чатбот Claude від Anthropic назвав його колишнім шкільним суперінтендантом, сплутавши політика з іншою людиною. А Gemini 3.6 Flash від Google у відповіді про голосування в Пенсильванії вказав 3 листопада як граничну дату подання заявки на бюлетень для голосування поштою, хоча фактичний дедлайн був на тиждень раніше.

Forum AI також заявила, що чатботи сотні разів приписували кандидатам, посадовцям і спостерігачам слова, яких ті не говорили, а також посилалися на неякісні джерела, зокрема обговорення на Reddit. Anthropic не відповіла на запит про коментар. У Google заявили, що зосереджені на допомозі виборцям у пошуку надійної інформації та застосовують суворі заходи контролю якості й правила щодо виборчих тем.

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Ризики поширення дезінформації

Дослідники також звернули увагу на вразливість чатботів до іноземних інформаційних операцій. Наприкінці жовтня фактчекери спростували ймовірно змінений за допомогою ШІ відеоролик, у якому колишній студент кандидата до Сенату штату Техас Джеймса Таларіко нібито звинувачував його в сексуальних проступках. За даними видання, безпідставне звинувачення мало ознаки російської дезінформаційної кампанії.

За тестом організації NewsGuard, Google AI Overview, Gemini та Microsoft Copilot повторювали це хибне твердження. Після широкого спростування ролика подальше тестування показало, що інструменти вже посилалися на професійних фактчекерів. У Microsoft пояснили, що на момент перших запитів ситуація швидко розвивалася і бракувало надійних даних, а згодом Copilot оновив контекст та позначив твердження як сфабриковане.

Частина користувачів не довіряє ШІ

За опитуванням позапартійної National Conference on Citizenship, двоє з п’яти американців користувалися інструментами ШІ для пошуку відомостей про кандидатів або питання бюлетенів. Лише 40% опитаних довіряють таким інструментам у питаннях інформації про час, місце та спосіб голосування, а 60% заявили, що мало довіряють або зовсім не довіряють їхній неупередженості щодо кандидатів.

Водночас Brennan Center for Justice встановив, що провідні чатботи заперечували поширені теорії змови про фальсифікацію голосування, зокрема твердження про нібито маніпуляції з машинами для голосування, навіть коли користувачі неодноразово наполягали на таких версіях.

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