Малайзія заборонила держслужбовцям користуватися Waze — Channel NewsAsia

У Малайзії 20 жовтня заборонили державним службовцям користуватися навігаційним застосунком Waze, пославшись на ризики для безпеки чутливої урядової інформації та персональних даних громадян. Обмеження поширюється як на робочий час, так і на особисте користування застосунком, повідомляє Channel NewsAsia.

Наступного дня канцелярія прем’єр-міністра Анвара Ібрагіма заявила, що дані потрібно захистити від можливого використання «ізраїльським режимом» у спосіб, який може зашкодити національній безпеці та суверенітету країни. Малайзія не має дипломатичних відносин з Ізраїлем і давно підтримує палестинську справу.

Позиція Waze та уряду

Waze відкинув звинувачення в тому, що застосунок збирає конфіденційну урядову інформацію або дає змогу експлуатувати персональні дані користувачів. Сервіс виник у 2006 році як проєкт FreeMap Israel, а у 2013 році його більш ніж за 1 млрд доларів придбала Google. Згідно з політикою конфіденційності, Waze Mobile працює з Тель-Авіва.

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Анвар Ібрагім також закликав громадян не користуватися Waze. Водночас 24 жовтня він заявив, що рішення про можливу повну заборону застосунку ухвалюватимуть лише після оцінки функціональності доступних альтернатив.

Водії нарікають на альтернативи

Частина малайзійських водіїв заявила, що не готова відмовлятися від Waze через точність прогнозів часу в дорозі, дані про затори, аварії, камери контролю швидкості та альтернативні маршрути. У 2017 році повідомлялося про близько 6 млн активних користувачів Waze на місяць у Малайзії, з яких 2,5 млн припадали на агломерацію Куала-Лумпура.

Місцевий застосунок TuJu, розроблений Управлінням автомобільних доріг Малайзії, водії критикували за відсутність деяких пунктів призначення та незручні маршрути. Голова відомства Хасні Мохаммад пояснив, що TuJu наразі призначений передусім для платних автомагістралей, а не для прямої конкуренції з Waze. Експерт із кібербезпеки Фонг Чун Фук зауважив, що відстежувати геолокацію та маршрути здатні також інші застосунки й соціальні платформи.

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