Марсохід Perseverance встановив рекорд, проїхавши 45,22 км Марсом — Space.com

Марсохід NASA Perseverance подолав 45,22 кілометра поверхнею Марса, встановивши рекорд дальності пересування по поверхні іншого небесного тіла. Позначку у 28,10 милі апарат перетнув 11 жовтня, повідомляє Space.com.

Попередній рекорд Opportunity

Раніше найдовший маршрут, пройдений по поверхні іншого небесного тіла, належав іншому марсоходу NASA — Opportunity. Йому знадобилося приблизно 14 років, щоб подолати таку відстань. Perseverance пройшов її трохи більш ніж за п’ять років.

Знімок, зроблений Perseverance, зафіксував власні сліди марсохода на запиленій марсіанській поверхні. На фото видно колії, що залишилися після його руху.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дослідження Червоної планети

Perseverance працює на Марсі з 2021 року. За цей час він спостерігав за різними породами, досліджував валунні поля та марсіанські схили, а також відбирав зразки. Видання зазначає, що нещодавні спостереження за допомогою марсохода дали найпереконливіші на цей час свідчення можливих біосигнатур на планеті.

Водночас остаточних доказів того, що на Марсі колись існувало життя, поки немає. Головна інженерка з роботизованих операцій Лабораторії реактивного руху NASA Ванді Верма в оновленні місії зазначила, що команда продовжує шукати нові способи дистанційно керувати марсоходами, які працюють на інших планетах.

Читай нас у