Меномоні у США призупинило проєкт дата-центру за $1,6 млрд — The Guardian

Місто Меномоні у штаті Вісконсин, США, призупинило проєкт великого дата-центру вартістю $1,6 млрд після протестів місцевих жителів. Комплекс площею 320 акрів планували звести поблизу міста з населенням близько 17 тисяч людей; за оцінками, він мав споживати до 75 тисяч галонів води на день.

Як повідомляє The Guardian, проєкт просувала Balloonist LLC — компанія, зареєстрована у штаті Делавер. Ім’я технологічної компанії, яка фінансувала будівництво, тоді не розкривали більшості членів міської ради. Двоє посадовців Меномоні ще у лютому 2024 року підписали з девелопером угоди про нерозголошення.

Закрита процедура

За даними видання, міська рада у березні 2025 року на закритому засіданні погодила попередню угоду з Balloonist. Вона передбачала компенсацію місту до $200 тисяч на перевірки та оцінки ділянки, а також екологічні й транспортні дослідження. Деякі члени ради заявили, що на той час мали мало інформації про майбутній об’єкт.

Ще у квітні 2024 року міська рада змінила визначення складської діяльності у місцевому кодексі. До нього включили об’єкти для зберігання, управління, обробки та передавання цифрових даних, що фактично відкрило шлях для дата-центру. Чи знали тоді члени ради про конкретний проєкт, не встановлено.

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Консультанти обіцяли створити до тисячі тимчасових робочих місць на етапі будівництва, залучити сотні підрядників і забезпечити від 50 до 75 постійних високооплачуваних робочих місць. Вони також заявляли про готовність профінансувати потрібні оновлення електромережі та системи водопостачання.

Протести та нове зонування

Про плани забудови жителі дізналися влітку 2025 року, коли питання винесли на засідання міської ради. Люди висловлювали занепокоєння через можливий шум, навантаження на електромережу та вплив на приватні колодязі. Після голосування за приєднання ділянок і зміну їхнього призначення мешканці почали надсилати посадовцям численні звернення та організували протести.

Мер Меномоні Ренді Кнаак згодом зупинив проєкт меморандумом, у якому доручив повідомити Balloonist, що дата-центр не є підходящим проєктом для міста. У січні міська рада одностайно затвердила окремі правила зонування для дата-центрів. Вони скасували попереднє визначення складської діяльності та вимагатимуть від будь-якого девелопера, зокрема Balloonist, подавати нову заявку. Це рішення поставило проєкт на паузу, але формально не скасувало його.

Кнаак визнав, що підписання угод про нерозголошення для настільки масштабної забудови було помилкою. За його словами, місто з невеликим штатом працівників не мало достатнього досвіду для роботи з таким проєктом.

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