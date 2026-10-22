Merck відкрила в Південній Кореї завод матеріалів для чипів — Korea Herald

Німецька науково-технологічна компанія Merck відкрила в Имсоні, провінція Північний Чхунчхон у Південній Кореї, новий завод матеріалів для виробництва напівпровідників. Підприємство вироблятиме діоксиддихлорид молібдену — хімічну речовину, яку застосовують для осадження надтонких металевих плівок під час виготовлення чипів.

Продукцію заводу постачатимуть клієнтам у Південній Кореї та інших країнах Азії, повідомляє Korea Herald. На початковому етапі виробництво буде зосереджене на матеріалах для передової флешпам’яті 3D NAND, у якій осередки пам’яті розташовують вертикальними шарами для збільшення місткості накопичувачів.

Молібден замість вольфраму

Samsung Electronics почала використовувати молібден у V-NAND дев’ятого покоління у 2024 році. Як повідомляє видання, SK hynix готується застосувати цей метал у NAND-пам’яті нового покоління з 375 шарами.

Молібден розглядають як альтернативу вольфраму, електричний опір якого стає дедалі проблемнішим зі зменшенням компонентів та збільшенням кількості шарів у мікросхемах. Використання молібдену також може скоротити потребу в бар’єрних плівках, що займають місце всередині мікроскопічних структур чипа.

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Розрахунок на зростання попиту

Генеральний директор підрозділу Merck Electronics Бенджамін Гайн назвав Південну Корею одним із трьох ключових ринків матеріалів для напівпровідників. Він заявив, що компанія прагне бути готовою до можливого подвоєння попиту на напівпровідникові матеріали та рішення протягом наступних п’яти років.

Merck поєднає виробництво прекурсорів в Имсоні з системами доставки хімічних речовин, які виготовляють на підприємстві компанії в Ансані, провінція Кьонгі. У Merck заявили, що інтегрована система може використовувати понад 99% матеріалу, завантаженого в контейнери, потенційно зменшуючи відходи та виробничі витрати.

Розширення є частиною інвестиційної програми Merck на 600 млн євро, про яку компанія оголосила у 2021 році. Компанія також очікує зростання попиту на передове пакування чипів, оскільки виробники поєднують кілька мікросхем у складніші системи.

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