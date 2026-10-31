Meta нібито створила гуманоїдного робота з Fourier — Channel NewsAsia

Meta, за даними The Information, нібито створила прототип гуманоїдного робота спільно з китайським стартапом Fourier і працює над другою версією. Про це 31 жовтня повідомило Channel NewsAsia, яке опублікувало матеріал Reuters.

Що відомо про розробку

Як зазначає Reuters, The Information оприлюднило цю інформацію в суботу, 31 жовтня, посилаючись на людей, знайомих з ініціативою. У доступному повідомленні не уточнюються технічні характеристики прототипу, строки створення другої версії, а також завдання, для яких призначений робот.

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Також у публікації не названо місце створення робота та не зазначено, на якій стадії перебуває робота над новою версією. Публікацію Channel NewsAsia датовано 1 листопада.

Незалежного підтвердження немає

Reuters зазначило, що не змогло одразу незалежно перевірити це повідомлення. Тому відомості про розробку ґрунтуються на даних The Information та неназваних співрозмовників видання. Channel NewsAsia вказало Reuters як джерело свого матеріалу.

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