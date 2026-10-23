У США тест Meta щодо платного розміщення посилань у Facebook торкнувся сторінок органів влади та неприбуткових організацій, хоча компанія заявляє, що ці категорії не мають зазнавати обмежень. Як повідомляє Engadget, окремі сторінки отримали ліміт у два дописи з посиланнями на місяць і пропозицію оформити підписку Meta One для подальшого поширення URL.

Обмеження для міської бібліотеки

Деніел Старкс, менеджер з комунікацій міста Грінвілл у Техасі, розповів, що сторінка міської бібліотеки більше не могла публікувати понад два посилання щомісяця. Для додаткових публікацій платформа запропонувала оформити підписку вартістю від 50 доларів на місяць. На сторінці бібліотеку вказано як урядовий об’єкт, а її акаунт раніше був верифікований Meta.

За словами Старкса, понад половина комунікації міста у Facebook веде на інформацію на його сайті. Через ризик аналогічних обмежень для інших міських сторінок він попросив працівників не додавати посилання до дописів, а публікувати URL у коментарях.

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Неприбуткові організації шукають альтернативи

З обмеженнями також зіткнулися неприбуткові організації. Співпрезидентка East Side Pawject Бетані Інгліш в Індіанаполісі повідомила, що після використання двох доступних посилань не змогла додати URL сайту організації до допису про захід. Їй запропонували тариф Meta One рівня Expert за 150 доларів на місяць, який передбачає до 20 посилань.

Meta підтвердила, що тестує включення можливості ділитися посиланнями до підписки Meta One, але не пояснила, чому під обмеження потрапили неприбуткові сторінки. За даними видання, тариф за 49,99 долара на місяць передбачає вісім посилань у Facebook, за 149,99 долара — 20, а необмежене розміщення доступне в плані за 499,99 долара. Деякі співрозмовники Engadget зазначили, що можуть публікувати посилання у коментарях, тоді як інші такої можливості не мають.

Президент California Freethought Day Девід Діскін повідомив, що його сторінка отримала обмеження напередодні великого збору коштів. Згодом можливість публікувати посилання відновили без пояснення причин.

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