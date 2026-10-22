Meta очікує від Muse більший дохід на користувача — Engadget

Meta готується монетизувати свого персонального ШІ-агента Muse, який наразі доступний лише у США та Канаді, та розраховує, що з часом він приноситиме більше доходу на одного користувача, ніж застосунки Facebook та Instagram. Про це генеральний директор компанії Марк Цукерберг заявив під час дзвінка за підсумками третього кварталу, повідомляє Engadget.

Понад 10 млн користувачів

Muse запустили на початку вересня. За словами Цукерберга, сервісом уже почали користуватися понад 10 млн людей. Він заявив, що продукт досяг відповідності потребам ринку, а Meta переходить до етапу масштабування з метою охопити мільярди користувачів.

Очільник Meta також зазначив, що обслуговування Muse обходиться компанії дорожче, ніж робота її інших сервісів. Тому компанія вже працює над моделями монетизації агента.

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Комісії та підписки

Meta планує створити інструменти для комерції, які дадуть змогу стягувати з бізнесів плату за транзакції, здійснені за посередництва Muse. За словами Цукерберга, покупки є найпоширенішим сценарієм використання агента, а середня сума однієї покупки за його допомогою становить 200 доларів.

Компанія також має намір запропонувати ШІ-підписки користувачам і власникам бізнесу, які інтенсивніше використовують агента. Цукерберг зазначив, що середній річний дохід Meta від американського користувача її застосунків становить кілька сотень доларів. На його думку, Muse з часом зможе перевищити цей показник завдяки обсягу комерційних операцій.

Muse також має стати частиною плану Meta зі збільшення доходів від ШІ-окулярів. Минулого місяця компанія представила попередній перегляд можливостей агента на таких окулярах: користувачі зможуть спілкуватися з ним, перевіряти стан завдань і додавати пункти до списку справ. Цукерберг заявив, що Muse з’явиться в окулярах Meta наступного місяця.

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