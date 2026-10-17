Meta оновить умови, що дозволять сканувати сайти бізнесу — Ars Technica

Meta з 30 жовтня оновить комерційні умови для бізнес-акаунтів. Вони вимагатимуть надати компанії та її представникам дозвіл автоматично отримувати доступ до доменів, вебсторінок і URL, пов’язаних із товарами чи послугами користувачів. Як повідомляє Ars Technica, нові правила також дозволяють Meta використовувати цей вміст для розробки, досліджень, навчання та підтримки власних продуктів і сервісів.

Доступ без окремої відмови

У тексті умов ідеться про використання скраперів, ботів, роботів, павуків, краулерів та інших автоматизованих програм для доступу, індексації, кешування, аналізу, збирання й отримання контенту. Документ також містить положення про створення тестових облікових даних. Окремої можливості відмовитися від цих умов для бізнесів не передбачено: Meta пропонує припинити користування її сервісами тим, хто не погоджується.

У самих правилах прямо не згадується штучний інтелект. Однак фахівці з права, опитані Nieman Lab, пов’язують формулювання про навчання та автоматизований збір даних із потенційним використанням матеріалів для тренування ШІ. Особливе занепокоєння це викликає у видавців, які могли б ліцензувати доступ до своїх матеріалів для таких цілей.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція Meta та оцінка юристів

Представник Meta заявив Nieman Lab, що компанія не планує використовувати нові умови як юридичну підставу для ігнорування інструкцій robots.txt, якими сайти можуть обмежувати сканування. Meta також стверджує, що не змінює підхід до використання вебкраулерів і що власники контенту надалі можуть керувати доступом через robots.txt.

Компанія назвала зміну впорядкуванням положень, які раніше містилися в різних документах, зокрема в умовах щодо генеративного ШІ для реклами. Водночас Ars Technica зазначає, що в оновленій редакції з’явилися ширші формулювання, зокрема про тестові облікові дані. Раніше подібне положення було у договорі для продавців, де воно стосувалося оптимізації списків товарів і контенту.

Троє юристів, із якими спілкувався Nieman Lab, зазначили, що незрозуміло, чи суди визнають такі умови обов’язковими до виконання. Водночас вони вважають, що Meta зможе посилатися на них, обґрунтовуючи право сканувати вміст новинних сайтів і використовувати його для навчання своїх ШІ-продуктів.

Читай нас у