Meta представила ШІ-модель на 800 млрд параметрів для Mac — Engadget

Meta представила Muse Spark Open — модель штучного інтелекту з відкритими вагами на 800 млрд параметрів, оптимізовану для Apple Silicon. Для її локального запуску потрібен 1 ТБ уніфікованої пам’яті. Про це повідомляє Engadget.

Порівняння моделей

У Meta назвали Muse Spark Open найбільш спроможною американською моделлю з відкритими вагами на сьогодні. За даними компанії, оприлюднені нею результати тестів свідчать, що модель перевершує китайські GLM 5.3 і Kimi K3 в агентних завданнях і візуальному міркуванні.

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Конфігурація для локального запуску

Muse Spark Open стала першою моделлю, оптимізованою для локальної роботи на Mac Studio з чипом M5 Ultra. Meta пояснила, що архітектура уніфікованої пам’яті Apple дає інтегрованому графічному процесору M5 Ultra доступ до 512 ГБ пам’яті в одному Mac Studio. Тому два такі комп’ютери можуть умістити всю модель і працювати як одна система з терабайтом уніфікованої пам’яті.

Apple ще не оголосила ціну та точну дату початку продажу Mac Studio з 512 ГБ пам’яті, зазначивши лише, що пристрій буде доступний наприкінці жовтня. Модель також можна запускати на чотирьох Mac Studio з 256 ГБ пам’яті; така конфігурація коштуватиме приблизно 38 тисяч доларів. Muse Spark Open уже доступна для завантаження на Hugging Face.

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