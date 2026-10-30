Meta сповіщатиме батьків про ризикові пошуки підлітків у Facebook — Engadget

Meta розширює систему батьківських сповіщень для підліткових акаунтів: вона інформуватиме дорослих, якщо підліток неодноразово шукатиме у Facebook контент, пов’язаний із самогубством або самоушкодженням. Також повідомлення надходитимуть у разі діалогів із Meta AI, які можуть вказувати на ризик самогубства чи самоушкодження, повідомляє Engadget.

Коли надходитимуть повідомлення

Компанія зазначає, що сповіщення активується, коли підліток повторно шукає пов’язаний із самоушкодженням контент протягом короткого часу. Meta не розкриває точних критеріїв, однак раніше пояснювала, що встановила поріг у кілька пошуків за нетривалий період, намагаючись водночас уникати зайвих повідомлень.

Батьки можуть отримати попередження у вигляді SMS, електронного листа, повідомлення у WhatsApp або push-сповіщення у власному застосунку. У них не показуватимуть конкретні пошукові запити чи зміст розмов із Meta AI. Натомість система рекомендуватиме батькам поговорити з підлітком і надаватиме контакти служб допомоги.

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Контроль для підліткових акаунтів

Функція є частиною розвитку підліткових акаунтів Meta з батьківським наглядом. Такі акаунти мають давати опікунам більше можливостей контролювати налаштування приватності, обмежувати доступ до чутливого контенту, зокрема матеріалів про самоушкодження, а також взаємодію підлітків із дорослими.

Раніше Meta вже запровадила подібні батьківські сповіщення в Instagram. Тепер ці можливості поширюють на підлітків, які користуються Facebook, і на їхні розмови з асистентом Meta AI.

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