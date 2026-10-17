Meta вилучила з умов спірне формулювання про контент сайтів — The Verge

Meta вилучила зі сторінки комерційних умов формулювання, яке, на думку окремих експертів, могло дозволяти компанії використовувати контент із сайтів, зокрема новинних, для навчання продуктів зі штучним інтелектом. Про оновлення повідомляє The Verge.

Яке формулювання прибрали

У вилученому пункті зазначалося, що Meta може використовувати будь-який контент із доменів, вебсторінок або URL для надання, розробки, вдосконалення, дослідження, навчання та підтримання цілісності продуктів, сервісів і функцій компанії.

Nieman Lab і професор цифрового та інформаційного права Корнелльського університету Джеймс Ґріммельманн витлумачили це як спробу надати Meta право безоплатно використовувати зібраний із сайтів контент для навчання ШІ-продуктів. На їхню думку, формулювання також могло переважати вказівки щодо блокування сканерів у файлі robots.txt.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція Meta

Віцепрезидент Meta з комунікацій Енді Стоун і представник компанії Деніел Робертс раніше заявляли, що спосіб використання вебсканерів не змінився. Після оновлення умов Робертс пояснив, що об'єднані правила сканування стосувалися лише рекламних і бізнес-продуктів компанії, а це уточнення тепер внесли безпосередньо до тексту умов.

За словами Робертса, правки не змінюють роботу вебсканерів Meta. Він також зазначив, що власники контенту, як і раніше, можуть використовувати robots.txt, щоб вказати свої налаштування, а оновлені умови не надають компанії нових прав, які б переважали такі налаштування.

Читай нас у