Meta витратила $9,89 млрд на врегулювання позову про безпеку дітей — The Verge

У США Meta витратила $9,89 млрд на частину врегулювання позову генеральних прокурорів США щодо безпеки дітей. Як повідомляє The Verge, без цих витрат операційний прибуток компанії у третьому кварталі становив би $22,89 млрд.

Умови врегулювання

У серпні Meta погодилася виплатити $17,1 млрд для врегулювання масштабного загальнонаціонального позову. У позові стверджувалося, що компанія завдала шкоди дітям, оскільки її соціальні платформи були розроблені так, щоб викликати залежність.

За умовами домовленості Meta має сплатити лише $5,3 млрд із цієї суми, якщо YouTube і TikTok запровадять суворіші налаштування та механізми захисту для дітей. Загальні витрати Meta за квартал, зокрема й сума врегулювання, сягнули $51,61 млрд.

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Фінансові результати Meta

Попри витрати, пов'язані із судовими справами, Meta відзвітувала про виручку $64,60 млрд — на 26% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, що компанія досягла важливих етапів у роботі над персональним суперінтелектом для всіх.

Того ж дня суд у штаті Нью-Мексико зобов'язав Meta виплатити $25 млрд у справі щодо скандалу Cambridge Analytica.

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