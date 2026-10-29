Meta запустила ШІ-застосунок Style Sketch для підбору одягу — TechCrunch

Meta запустила ШІ-застосунок Style Sketch для створення варіантів образів із речей, які вже є в гардеробі користувача. Застосунок доступний для iOS і Android в Індонезії, Сінгапурі та Таїланді, повідомляє TechCrunch.

Віртуальний гардероб з Instagram

Style Sketch може підключатися до Instagram і створювати віртуальний гардероб на основі опублікованих користувачем фотографій. Речі також можна додавати вручну: сфотографувати їх, записати коротке відео або завантажити зображення з галереї пристрою.

Після цього програма пропонує поєднання одягу з урахуванням стилю користувача. В описі застосунку зазначено, що створені комплекти можна приміряти на реалістичній моделі, підібраній відповідно до форми тіла та тону шкіри. Користувач також може обрати окрему річ із гардероба й отримати ідеї образів саме навколо неї.

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Планування образів для поїздок

Застосунок має функцію планування одягу для подорожей. Для цього потрібно вказати пункт призначення, тривалість поїздки та заплановані активності. Style Sketch формує щоденний план образів з урахуванням прогнозу погоди та плану подорожі.

Застосунок уперше помітив консультант із соціальних мереж Метт Наварра. Meta не відповіла на запит TechCrunch. Невідомо, чи планує компанія ширше розгортання Style Sketch. На ринку вже працюють сервіси, які оцифровують гардероб і пропонують нові поєднання речей, зокрема стартап Alta та інструменти Google Photos.

Style Sketch став одним із кількох нових ШІ-застосунків Meta останніх місяців. Компанія також випустила Waddle World, Pocket — інструмент для вайбкодингу ігор, і Vibes для швидкого генерування відео з використанням ШІ.

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