Microsoft і поліція Японії допомогли ліквідувати шахрайську мережу — The Verge

Microsoft повідомила, що разом із Національним поліцейським агентством Японії допомогла ліквідувати інфраструктуру, яку використовували для фішингових розсилань у різних країнах. Розслідування вивело на майданчик YAM Store та два набори інструментів для фішингу — CoGUI й Iron Man, повідомляє The Verge.

Понад мільярд шкідливих повідомлень

За даними Microsoft, від січня 2026 року YAM Store, CoGUI та Iron Man загалом сприяли надсиланню понад 1 млрд шкідливих повідомлень, спрямованих на більш ніж 75 тис. організацій у світі. Понад 750 млн із них були орієнтовані на клієнтів Microsoft.

Ці повідомлення надсилали споживачам, медичним установам, фінансовим організаціям та іншим компаніям у понад 150 країнах. Microsoft заявила, що така діяльність принесла операторам платформ десятки мільйонів доларів.

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Продаж облікових записів і шаблонів

Згідно зі звітом Microsoft, на YAM Store шахраї могли придбати викрадені або шахрайські облікові записи Microsoft і Google, а потім застосовувати фішингові набори для розсилання повідомлень. Компанія також стверджує, що майданчик захоплював домени реальних організацій після завершення строку їхньої реєстрації та створював сайти неіснуючих організацій, щоб отримувати облікові записи Microsoft для подальшого продажу.

Платформа Iron Man пропонувала понад 2300 шаблонів для імітації банків, поліцейських відомств та інших організацій. Microsoft заявила, що вимкнула понад 20 тис. облікових записів, пов’язаних із YAM Store, а також заблокувала понад 100 тис. доменів, які використовували для імітації організацій і шахрайства. Разом із некомерційною організацією Health-ISAC компанія також вилучила та перенаправила домени, що забезпечували роботу всіх трьох платформ.

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