Microsoft назвала ціни на пакети Xbox Cloud Gaming від $3,99 — The Verge

Microsoft розкрила стартові ціни на доступ до Xbox Cloud Gaming без підписки Xbox Game Pass. Як повідомляє The Verge, пакет на 10 годин хмарного стримінгу ігор коштуватиме $3,99, а ширший запуск моделі оплати за фактичним використанням запланований на листопад 2026 року.

Пакети хмарного часу

Учасники програми Xbox Insiders, які не мають підписки Game Pass, уже можуть купувати хмарний час за вступними цінами. Microsoft пропонує три пакети: 10 годин за $3,99, 25 годин за $7,99 та 50 годин за $11,99.

Це не щомісячні пакети: придбані години залишатимуться доступними, доки користувач їх не використає. Усі варіанти передбачають хмарний геймінг без реклами, коротший час очікування та вищу якість трансляції.

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Безкоштовний варіант і Grand Theft Auto VI

Microsoft також продовжує тестувати серед Xbox Insiders безкоштовний варіант хмарного геймінгу з рекламою. Він дозволяє транслювати лише ігри, якими користувач уже володіє, а тривалість однієї сесії обмежена однією годиною.

За даними The Verge, Microsoft отримала права на стримінг Grand Theft Auto VI, однак поки неясно, чи буде ця можливість доступна лише на консолях Xbox. Директор зі стратегії Xbox Меттью Болл заявив у X, що компанія не транслюватиме Grand Theft Auto VI на ПК. Це вказує, що гру, ймовірно, не можна буде запускати через браузери та застосунки, які зазвичай підтримують Xbox Cloud Gaming.

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