Microsoft заявила про злам ConnectWise хакерами, пов’язаними з Китаєм — Channel NewsAsia

Microsoft заявила, що хакерське угруповання Storm-0940, яке компанія пов’язує з Китаєм, скомпрометувало IT-компанію ConnectWise в межах кампанії, спрямованої проти сотень організацій у різних країнах. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Інструмент із функціями ШІ

За даними Microsoft, угруповання використало ARTEX — відкритий фреймворк для тестування на проникнення. Такі інструменти застосовують для легальної перевірки безпеки мереж і сервісів. ARTEX дає змогу використовувати будь-яку модель штучного інтелекту для автоматизації завдань тестування та може бути налаштований на автономну розвідку й ексфільтрацію даних.

Microsoft повідомила, що більшість спроб атак не були успішними. Водночас Storm-0940 за короткий час здобуло в багатьох організаціях стійкий привілейований доступ до хмарних середовищ. Такий доступ може зберігатися навіть після спроб очищення систем.

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Цілі кампанії

Кампанія була спрямована проти організацій з аерокосмічної, оборонної, автомобільної, хімічної та енергетичної галузей. Серед цілей також були фінансовий сектор, державні структури, юридичні компанії, виробництво, медіа, військові організації, виробники напівпровідників, розробники програмного забезпечення, технологічні компанії, аналітичні центри та неприбуткові організації.

ConnectWise не надала негайного коментаря щодо висновків Microsoft. У заяві від 16 жовтня компанія повідомила, що розслідує нещодавні спроби несанкціонованого доступу, пов’язані із середовищем ConnectWise Cloud Backup. Посольство Китаю у Вашингтоні також не відповіло на запит про коментар. Пекін регулярно заперечує причетність до кіберкрадіжки даних або її підтримку.

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