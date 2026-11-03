Microsoft заявила, що багатозадачність Windows 11 прискорилася до 40% — The Verge

Microsoft випустила оновлення Windows 11 із поліпшеннями використання оперативної пам’яті для комп’ютерів із 8 ГБ RAM. За лабораторними тестами компанії, Windows стала до 20% швидше реагувати на дії користувача, а багатозадачність прискорилася до 40%, повідомляє The Verge.

Стиснення даних у пам’яті

Керівник Windows Паван Давулурі пояснив, що одним із ключових інструментів стало стиснення даних у пам’яті. Завдяки цьому Windows може утримувати в оперативній пам’яті до 2 ГБ додаткових активних даних замість перенесення їх на повільніший накопичувач.

За словами Давулурі, це має зменшити ймовірність повторного завантаження програми або вкладки, до якої користувач повертається. Стиснення також допомагає рідше записувати дані до файлу підкачки на диску, що може уповільнювати роботу застосунків.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зміни для Edge і Microsoft 365

Microsoft також заявила про зміни у Windows, браузері Edge та застосунках Microsoft 365, що мають зменшити приріст обсягу виділеної пам’яті на величину до 900 МБ. Оптимізація Word, PowerPoint, Excel та Outlook, за даними компанії, заощаджує сумарно до 360 МБ RAM.

На пристроях із 8 ГБ оперативної пам’яті Windows 11 більше не завантажує віджети, доки користувач не відкриє відповідну панель, що заощаджує приблизно 200 МБ. Неактивні вкладки в Edge тепер переводяться в режим сну через 15 хвилин, додатково зменшуючи споживання пам’яті.

Подальша оптимізація

У Microsoft повідомили, що надалі планують зробити стиснення пам’яті ефективнішим. Компанія також має намір забезпечити спільне використання компонентів між функціями Windows і застосунками, зокрема щоб віджети та пошук використовували один вебрушій. Окремо Microsoft працює з виробниками ПК і чипів над оптимізацією обсягу пам’яті, який резервується для обладнання.

Читай нас у